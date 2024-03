Programa brasileiro da Warner de Narrativas Negras anuncia dez finalistas

O "Narrativas Negras Não Contadas - Black Brazil Unspoken", o programa brasileiro da plataforma de Diversidade, Equidade e Inclusão da Warner Bros. Discovery, chegou à fase final, com dez projetos de curtas documentais desenvolvidos por participantes negros. As informações são exclusivas de Splash.

Os três escolhidos terão suas histórias produzidas e veiculadas nas plataformas de streaming da empresa, como a Max, ainda em 2024. O objetivo do programa é acesso e desenvolvimento para roteiristas e diretores da comunidade negra.

Foram três meses de ciclo formativo e renumerado, com a participação de profissionais negros do mercado, como Emílio Domingues, Everlane Moraes e Chica Andrade. O "Narrativas Negras Não Contadas - Black Brazil Unspoken" é desenvolvido em parceria com a WIP Ventures, uma gestora de propriedades intelectuais e desenvolvedora de negócios no entretenimento.