Tom Cruise faz acordo com Warner Bros: é o fim de 'Missão: Impossível'?

A Warner Bros Discovery fechou um acordo de parceria estratégica com Tom Cruise que entra em vigor já em 2024. O ator é famoso por protagonizar diversas franquias de sucesso, como "Top Gun" e "Missão: Impossível", ambas pertencentes à Paramount.

Com o novo contrato, é o fim das séries de filmes?

Não. O novo acordo de Cruise não é exclusivo, portanto, ele continuará a produzir e desenvolver os longas criados inicialmente com a Paramount.

"Top Gun 3" já está em desenvolvimento, segundo fontes ligadas ao Deadline, assim como "Missão: Impossível 8". O ator também tem um projeto com a Universal em desenvolvimento, no qual a intenção é gravar no espaço, em parceria com a Space X, empresa de tecnologia de Elon Musk.