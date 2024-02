Ameaças a Davi, comentários ofensivos e mais: Rodriguinho está fora do BBB

Críticas ao corpo de Yasmin Brunet. Após declarar que a modelo "já foi melhor", o pagodeiro continuou: "Ela está mais velha e largou mão". Questionado por brothers e por Yasmin, ele negou que estivesse na conversa problemática com Nizam sobre o corpo das mulheres da casa.

Deboche de Isabelle. O Camarote foi repudiado por músicos ao apontar que a sister "só cantava música do boi-bumbá".

Piada com compulsão alimentar. Rodriguinho brincou com a compulsão alimentar de Yasmin e disse que ela sairia "rolando" se continuasse comendo do jeito que estava.

Ameaças a Davi. No confinamento, o cantor fez várias ameaças ao rival. Ele chegou a falar que daria uma voadora e um soco no participante. O ranço do adversário era tamanho que sugeriu pagar R$ 3,5 milhões para não conviver com o baiano.

Sem medo do cancelamento. O famoso citou Karol Conká e indicou que o "Brasil inteiro poderia cancelá-lo".

Chacota com boina de Matteus. Após o artista zombar da boina do brother, a prefeitura de Alegrete (RS), cidade do gaúcho, o criticou: "Saiba que no baita chão a boina é artigo de gala. O nosso prefeito, inclusive, a usa durante o expediente. Você calado é um poeta!".