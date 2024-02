Rodriguinho diz querer testar Fernanda no Paredão: 'Batendo muito na trave'

Rodriguinho: "Eu também quero testar a Fernanda no Paredão. Ela está batendo muito na trave e a gente não sabe a real força. E se ela for e for embora? Aí o meu jogo não está tão certo quanto eu estou pensando. Eu não sei".

MC Bin Laden: "Até porque, vamos ser sinceros, não estou julgando ela, só que saíram pessoas por causa de falas que a galera não curtiu".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Marcus, quem é o favorito ao prêmio? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elen Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Michel Reprodução/Globo Raquele Reprodução/Globo Rodriguinho Divulgação/Globo Wanessa Camargo Divulgação/Globo Yasmin Brunet Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER