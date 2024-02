Wanessa Camargo sobre Davi: 'Tem horas que vejo ele com ódio no olhar'

Na varanda do BBB 24 (Globo), Wanessa Camargo e Yasmin Brunet voltaram a falar sobre Davi e suas atitudes no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Wanessa comentou o que vê no baiano. "Tem horas que eu olho pro Davi e vejo ele com ódio no olhar. A forma que ele olha, com raiva".