Rodriguinho sobre Fernanda: 'Quero que se f*da como ela se sente'

Em conversa com Pitel no BBB 24 (Globo), Rodriguinho desabafou sobre os recentes desentendimentos que teve com Fernanda na casa.

O que aconteceu

No papo, o cantor falou sobre a relação estremecida com Fernanda: "Não sei qual o problema dela, mas ela me tratou igual trata o Davi. Não sei o que ela tem e agora não quero mais saber. Não quero ninguém me adulando, mas a gente sabe quando estão nos tratando diferente".