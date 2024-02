MC Bin Laden: 'Acho que eu sou o vilão desse BBB'

No fim da tarde de terça-feira (27) no BBB 24 (Globo), Fernanda e MC Bin Laden tiveram uma longa conversa na área externa e na cozinha da casa, com o objetivo de resolverem suas diferenças.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na conversa, a dupla falou sobre favoritismos do jogo.