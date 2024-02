Rodriguinho promete: 'Se eu ficar, vou ter dois alvos. Davi vai descansar'

O cantor explicou: "Ela fez uma conversa ali, aí eu falei: 'Leidy, eu não tenho medo de ir, não, só que eu não votaria em você agora'. Só que, o que aconteceu: depois que ela saiu, ele me contou que ela foi falar com a Yasmin: 'não sei quem eu voto. Se tiver que colocar, não queria votar no Rodrigo'. Aí a Yasmin falou: 'o Rodrigo falou que queria ir para o Paredão, conversa com ele'. Aí ela foi me sondar"

Os aliados do famoso discordaram da postura de Leidy. "Isso é muito feio", apontou Michel. "É fugir do seu posicionamento", salientou Pitel.

Rodriguinho definiu seus alvos caso volte do Paredão: "Hoje ela me falou uma coisa também que eu não sabia. Ela falou que tinha votado em mim lá atrás, lembra disso? Hoje ela falou que votou nesse último que a gente achou mesmo. Ela deixou entender que ela tinha votado na Giovanna. Olha, se eu ficar, vou ter dois alvos. O Davi vai descansar bem".

