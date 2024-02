Beatriz, a Líder, indicou Rodriguinho ao 10º Paredão do BBB 24

Beatriz, a Líder da semana no BBB 24 (Globo) indicou Rodriguinho direto ao 10º Paredão da edição.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Bia colocou Rodriguinho no Paredão do reality global. Ela também justificou o voto supremo no cantor, que faz sua estreia na berlinda.