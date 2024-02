Vanessa Lopes explica quadro psicótico no BBB: 'Mente rompeu com realidade'

Após desistir do programa, a influencer foi vista no aeroporto. A fã Luciana Alves publicou um vídeo rápido da famosa em seu Instagram e desejou forças.

Terceiro eliminado do BBB 24, Pizane relatou como estava a saúde da tiktoker. "A Vanessa é uma grande querida e uma das pessoas mais especiais para mim, durante o programa. Venho tendo contato com a família dela e, com certeza, ela está num lugar de acolhimento, buscando se cuidar e apresentar a melhor versão de si", disse em entrevista à Quem.

Uma semana após a desistência, o pai de Vanessa Lopes se pronunciou. "Ela está com a família, com o médico e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e muito cuidado. Quero tranquilizar vocês contra as fake news que citam atritos com a família. Estamos muito bem, é um momento de muito acolhimento", declarou Alisson Ramalho em vídeo no Instagram.

Um boletim assinado por um médico informou o tratamento recomendado à famosa. "A paciente encontra-se sob meus cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação médica psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho", divulgou a nota.

Em fevereiro, um novo boletim foi emitido e indicou a evolução da influenciadora. "A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico", compartilhou o pai da influenciadora em seu story.

Recentemente, a tiktoker apareceu em vídeo descontraído com a família. Liziane Lopes publicou um vídeo no dia 11 de fevereiro, em que a filha brincava e jogava mímica com os pais.