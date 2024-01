Pizane revela como está Vanessa após desistência: 'Buscando se cuidar'

O músico relatou seu maior arrependimento no reality. "Me arrependo de não ter me posicionado perante o grupo, ao invés de ter me posicionado somente com o Nizam. Acredito que uma pauta tão importante como essa transcende o jogo e se comunica com toda a nossa sociedade. Mas nunca é tarde para aprender e se corrigir", acrescentou.

Para ele, uma das conquistas do BBB 24 foi o reconhecimento. "Receber o carinho do público é muito gratificante! Sempre me surpreendo, principalmente, na minha cidade, quando vou aos locais que eu costumava frequentar e, agora, sou reconhecido. É muito legal", salientou.

Após ser eliminado, conversou com Nizam. "Conversei no Bate-Papo com o Eliminado e em particular, posteriormente. Me posicionei, o aconselhei e ele demonstrou estar apto a entender onde errou e se corrigir. Ele tem uma vida pela frente e espero que seja melhor", pontuou.

O participante também se chocou com Rodriguinho depois de sair do programa. "Me surpreendi muito com as divergentes percepções", fez a ressalva.

