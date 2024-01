Tadeu conversa com brothers sobre Vanessa Lopes: 'Ninguém deve se culpar'

Na sequência, ele falou com os brothers e sisters. "A decisão da Vanessa Lopes foi uma decisão dela. Ninguém dentro dessa casa deve se culpar por nada. A Vanessa já seguiu para a casa dela, vai seguir com a vida dela, a gente deseja tudo de bom pra ela. E a gente segue com o nosso jogo aqui".

Na sequência, o apresentador iniciou a formação do quarto Paredão.

Desistência

Vanessa Lopes desistiu do programa na tarde de hoje (19). A sister estava conversando com os brothers, quando optou pela desistência.

Antes, a sister estava questionando a sua participação no reality em um papo com Nizam. "E se eu apertar? As pessoas que estavam do meu lado estão achando que eu tô contando da minha vida para pilhar porque acham que eu sou a única que vou ganhar".

Na sequência, Vanessa foi até o botão de desistência, mas foi impedida por Nizam. "Não, por favor, não", disse Nizam. "Me deixa, por favor, me deixa", disse Vanessa.