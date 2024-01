Boletim médico de Vanessa Lopes sugere trabalho pausado e psiquiatra diário

Administradores do perfil de Vanessa Lopes no Instagram publicaram hoje (26) um boletim médico dando mais detalhes sobre o estado mental da influenciadora.

O que aconteceu

Depois de desistir do BBB 24 (Globo), Vanessa Lopes se afastou das redes sociais. A última publicação em seu perfil no Instagram havia sido no dia 19 de janeiro, quando ela apertou o botão de desistência no reality show.