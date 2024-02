BBB 24: Vanessa Lopes aparece em momento descontraído com a família

Vanessa Lopes apareceu se divertindo com a família semanas após desistir do BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Liziane Lopes, mãe da ex-sister, publicou um vídeo no qual Vanessa aparece brincando com a família. Na filmagem, os familiares estão reunidos em volta de uma mesa, rindo. "Alguém acredita que estávamos jogando mímica?", escreveu Liziane, no story do Instagram.