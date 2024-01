Pai de Vanessa Lopes diz que filha está acompanhada por médico e pede apoio

Ele conta que, após a desistência, a tiktoker foi direto para sua casa. "Ela está com a família, com o médico e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e muito cuidado. Quero tranquilizar vocês contra as fake news que citam atritos com a família. Estamos muito bem, é um momento de muito acolhimento"

Alisson diz que Vanessa logo voltará às redes. "Ela logo estará aqui conosco distribuindo sorrisos e seu brilho"

O pai de Vanessa finaliza pedindo empatia. "Empatia salva vidas. Esse é um momento que precisamos de muito apoio e acolhimento".

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 na última sexta-feira, 19.

Antes, a sister estava questionando a sua participação no reality em um papo com Nizam. "E se eu apertar? As pessoas que estavam do meu lado estão achando que eu tô contando da minha vida para pilhar porque acham que eu sou a úncia que vou ganhar"

Depois de apertar, ela disse que se sentiu aliviada. Além disso, ela avaliou os "papéis" que cada um fez na casa: "O Bin teve que fazer um papel muito difícil. Um funkeiro que parece que tá me usando pra música", disse. "Esse programa foi baseado em mim, eu tenho certeza".