Juliana Paes se despede de 'Renascer' caracterizada de Jacutinga; veja

Juliana Paes, 44, publicou duas imagens caracterizada de Jacutinga, sua personagem em "Renascer" (Globo), para se despedir. Jacutinga deixa a novela após uma cena exibida no capítulo de ontem (16).

O que aconteceu

A atriz postou as duas fotos em seu Instagram na tarde de hoje (17), com um texto exaltando a personagem e a novela.