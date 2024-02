'O Escândalo': conheça as histórias reais do caso que inspirou o filme

Em cartaz no "Cinema do Líder do BBB 24" e na programação da TV Globo hoje, o filme "O Escândalo" é baseado em fatos reais. Lançado em 2020, a produção conta a denúncia de assédios que derrubaram o presidente da Fox News, Roger Ailes.

A produção reúne um elenco de peso, a exemplo das atrizes Margot Robbie, Charlize Theron e Nicole Kidman, que interpretam apresentadoras da emissora. Já o ator John Lithgow ficou com a missão de viver Ailes nas telonas. Conheça as histórias por trás dos personagens do longa.

Roger Ailes (John Lithgow)

Iniciou sua carreira em emissoras menores antes de se tornar presidente fundador da Fox News, em 1996. O executivo era conhecido pelo seu histórico impulsionando campanhas políticas para figuras como Richard Nixon, Ronald Reagan e George H. W. Bush.