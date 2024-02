Truque de Mestre: Franquia terá terceiro filme? Veja o que sabemos

Sobre "Truque de Mestre - O 2º Ato"

O filme escolhido pela TV Globo para ser exibido na "Sessão da Tarde" nesta quarta-feira (31), conta a história de um grupo de ilusionistas. Depois de enganar o FBI, Daniel Atlas, Merritt McKinney e Jack Wilder estão foragidos.

Eles seguem as ordens de Dylan Rhodes, que continua trabalhando no FBI para impedir os avanços na procura do trio. Paralelamente, os mágicos planejam seu novo ato: desmascarar um jovem gênio da informática, cujo novo lançamento coleta dados pessoais dos usuários.