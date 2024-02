Leonardo reage após Rocha o mandar pescar e brinca com traição: 'Tem coisa'

No vídeo postado por Poliana Rocha também é possível ver o momento em que Leonardo, em tom de brincadeira, faz, com as próprias mãos, um símbolo de chifre na própria cabeça.

Leonardo e Poliana Rocha estão juntos desde 1995 e são pais de Zé Felipe. A influenciadora já falou abertamente que foi traída algumas vezes pelo cantor, mas que o perdoou.