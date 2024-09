Fabiana Justus festeja fim de ciclo importante em tratamento contra câncer

Fabiana Justus, 38, festejou a conclusão de uma fase bastante incômoda de seu tratamento de manutenção contra a leucemia.

O que aconteceu

A influenciadora digital pôde enfim retirar o cateter que levava próximo ao ombro, preso por uma agulha que muito a perturbava. "Sem agulha! Mais um ciclo de tratamento de manutenção concluído com sucesso! Menos um ciclo de tratamento na vida! Esse foi o quinto!", festejou ela, já sem o acessório médico, nos stories de seu Instagram.

Fabiana gravou também um vídeo em que exibe apenas um pequeno curativo no espaço onde ficava o cateter. "Agora fica com band-aid e depois eu tiro. É um alívio tão grande, porque eu ficava com aquele curativo enorme aqui. Tinha que tampar para tomar banho, dormir só de um lado... Estou tão feliz! É tão bom!"