'Voo 375' teve momentos tensos durante as gravações: 'Girava de verdade'

"Voo 375" é um dos filmes mais esperados do ano. O longa de ação, que já está nos cinemas, retrata o sequestro do voo da VASP em 1988, de Roraima para o Rio de Janeiro. À época, Raimundo Nonato, um cidadão revoltado com a situação do Brasil, embarca com uma arma em um Boeing 737 e, ao render os pilotos, ameaça jogar a aeronave em Brasília, com a intenção de matar o presidente José Sarney.

O crime quase teve um final trágico para todos os presentes, se não fosse a coragem do piloto Fernando Murilo, que fez manobras arriscadas com o avião até pousar com segurança em Goiânia. No entanto, o co-piloto Salvador Evangelista foi assassinado por Nonato com um tiro na nuca.

A produção, dirigida por Marcus Baldini ("Bruna Surfistinha") e produzida por Joana Henning, da Escarlate, conta com diversas sequências de ação. Durante o longa, é reproduzido a manobra do parafuso, quando o avião gira no próprio eixo enquanto cai de altitude.