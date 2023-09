Clichês fofos, protagonismo LGBT: o que esperar dos livros de Pedro Rhuas

"Eu morei três meses no Marrocos em 2019. Em parte desse tempo, fiz trabalho voluntário em um acampamento de ioga e de surfe. Depois comecei essa minha relação de fazer trabalhos voluntários em hostels. Trabalhei em um hostel LGBTQIAP + em Lisboa, outro em Barcelona."

Rhuas protagonizou a cena inicial do livro. "A cena em que Matias está surfando e vê esse garoto misterioso que está ocupado demais lendo no seu Kindle para dar atenção às cantadas dele foi inspirada em algo real. No caso, eu era o leitor com o Kindle, numa praia em Barcelona, onde sentou um espanhol do meu lado para perguntar o que era o aparelho."

BookTok foi "divisor de águas" na carreira de Rhuas, que começou como autor independente. "O meu sucesso enquanto escritor está intimamente ligado à ascensão do TikTok e da comunidade literária que existe nessa plataforma. Eu não consigo visualizar que realidade eu estaria vivendo se não fosse por tudo o que o BookTok me proporcionou."

Sobre o futuro, Rhuas conta que está planejando o "PR3", seu terceiro livro, que se conectará com os outros através de elementos e personagens já conhecidos do "Rhuasverso", apelido carinhoso para a sua "versão mais positiva do mundo e do Brasil".