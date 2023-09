Temas sensíveis de maneira doce: Exposição homenageia livros de Rita Lee

A canção "Lança Perfume" foi inspirada pelo pai, que liberava lança perfume para que ela e suas duas irmãs brincassem no quintal de casa toda vez que o Corinthians ganhava um jogo

Em 1982, na final do Campeonato Paulista, o atacante Casagrande marcou o gol Rita Lee, que levou o time a vencer por 3 a 1 sobre o São Paulo

Também em 1982, ano do início da Democracia Corinthiana, Rita chamou Casagrande, Sócrates e Wladimir para subirem ao palco em seu show no Ginásio do Ibirapuera. Eles haviam esquecido de levar uma camiseta para a rainha do rock e tiveram que negociar com um fã, que tirou sua camiseta (usada) e eles levaram para Rita, que a vestiu no palco

Em 1972, Rita fez uma música em homenagem ao seu time do coração, batizada de "Amor Branco e Preto" e lançada no disco "Hoje É o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida".

Saudade

Guilherme Francini e Rita Lee Imagem: Acervo Pessoal

Francini começou a se dedicar de vez ao desenho em 2019, a convite da própria Rita Lee.