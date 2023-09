'Depois da Cabana', sucesso da Netflix, é inspirado em uma história real?

Há duas semanas entre as séries mais assistidas da Netflix, "Depois da Cabana" levantou dúvidas sobre ser inspirada em uma história real de sequestro e cativeiro.

A produção alemã acompanha Lena (Kim Riedle), uma mulher que passou 13 anos presa em uma cabana isolada com os filhos, Hannah (Naila Schuberth) e Jonathan (Sammy Schrein). Ao fugir do sequestrador, ela sofre um acidente, e os relatos de Hannah ajudam a polícia a reabrir as investigações do caso.