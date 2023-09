Felipe Neto reclama de rede social após anunciar doação de livros: 'Esgoto'

Felipe Neto, 35, fez um desabafo em seu perfil no X (antigo Twitter) na noite de ontem, dizendo que vai se afastar da rede social. O empresário reclamou sobre as críticas que recebeu após anunciar que compraria livros para doar a seguidores.

Virou esgoto: "Essa rede virou um esgoto. Tem gente criticando a ação de comprar livros. Cheguei a ler 'na próxima, faz direito'. Tem gente condenando falando que isso é concurso, e precisaria ser registrado (o que isso muda na vida das pessoas? Estou dando livros). Vou aparecer cada vez menos aqui".

Vai ficar só no Instagram: "A próxima ação eu vou fazer pelo Instagram. Cada dia que passa eu vou usar cada vez menos aqui [Twitter]. Desde que surgiram essas contas verificadas pagas, eles estão postando tudo para tentar hitar e fazer dinheiro. Lá no Instagram eu recebo só direct com amor e apoio, 99%".