Shakira durante show no intervalo na final da Copa América; cantora vem ao Brasil em fevereiro Agustin Marcarian/Reuters Shakira, Sting, Alanis, Offspring, Simply Red: 2025 já está lotado de shows José Norberto Flesch Shakira, Sting, Alanis Morissette, The Offspring, Simply Red. Você ainda nem acabou de pagar os ingressos dos shows de 2024 e já tem esse calendário todo de 2025 confirmado? Sim, fã de show sofre. A verdade é que as produtoras estão fechando as atrações cada vez com mais antecedência, até porque brigam com EUA e Europa para conseguirem artistas, mas isso, de certa forma, é bom para os fãs, que ao menos podem se programar com antecedência. O certo é que bem antes do Carnaval já tem muito show legal, no ano que vem. Shakira e Sting chegam ao Brasil em fevereiro, praticamente juntos, ela para dois shows, ele para três. Antes, ainda em janeiro, o Twenty One Pilots abre a programação de grandes atrações gringas de 2025 com apresentações em três cidades. Alanis vem para o Lolapalooza, em março, mas marcou show solo em Curitiba. O mesmo acontece com o Rüfüs Du Sol, que neste caso acertou sideshow do festival no Rio de Janeiro. Outros grandes festivais já têm data: I Wanna Be Tour é o primeiro a acontecer, em fevereiro. Monsters of Rock será em abril, C6 Fest (leia texto nesta página) e Bangers Open Air em maio; e The Town em setembro. The Offspring ganhou ele mesmo um festival, em março, em que fecha uma noite com mais cinco bandas gringas, em São Paulo, depois circula por outras capitais. Ainda em março tem Simply Red, Garbage e Mudhoney. Depois desembarcam por aqui Incubus (abril) e The Exploited (maio), entre outras atrações. Nacionais Quem prefere música nacional ou também gosta de artistas de nosso país já pode separar o dinheiro para grandes atrações. Jão volta a cantar no Allianz Parque, em São Parque, logo no começo do ano, em janeiro. Gilberto Gil dá continuidade à sua turnê de despedida em shows que percorrem o país até novembro de 2025. Confira as datas Janeiro 18/01 - Jão - Allianz Parque (São Paulo) | 22/01 - Twenty One Pilots - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba) | 24/01 - Twenty One Pilots - Farmasi Arena (Rio de Janeiro) | 26/01 - Twenty One Pilots - Allianz Parque (São Paulo) Fevereiro 11/02 - Shakira - Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro) | 13/02 - Shakira - Estádio do Morumbis (São Paulo) | 14/02 - Sting - Farmasi Arena (Rio de Janeiro) | 15/02 - I Wanna Be Tour em Curitiba | 16/02 - Sting - Parque Ibirapuera (São Paulo) | 18/02 - Sting - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba) | 22/02 - I Wanna Be Tour em São Paulo Março 05/03 - The Offspring e Amyl and The Sniffers - BeFly Hall (Belo Horizonte) | 06/03 - The Offspring, Sublime e Rise Against - Farmasi Arena (Rio de Janeiro) | 08/03 - The Offspring, Sublime, Rise Against, The Damned, The Warning e Amyl and The Sniffers - Allianz Parque (São Paulo) | 09/03 - The Offspring, Sublime, Rise Against, The Damned, The Warning e Amyl and The Sniffers - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba) | 11/03 - The Offspring e The Warning - Pepsi on Stage (Porto Alegre) | 12/03 - Simply Red - Jeunesse Arena (Rio de Janeiro) | 15/03 - Simply Red - Allianz Parque (São Paulo) | 15/03 - Gilberto Gil - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Salvador) | 21/03 - Mudhoney em São Paulo | 21/03 - Garbage e L7 - Vivo Rio (Rio de Janeiro) | 22/03 - Garbage e L7 - Terra SP (São Paulo) | 22/03 - Mudhoney no Rio de Janeiro | 23/03 - Garbage e L7 - Live (Curitiba) | 23/03 - Mudhoney em Belo Horizonte | 26/03 - Rüfus Du Sol - Qualistage (Rio de Janeiro) | 28, 29 e 30/03 - Lollapalooza - Autódromo de Interlagos (São Paulo) | 29 e 30/03 - Gilberto Gil - Farmasi Arena (Rio de Janeiro) | 30/03 - Alanis Morissette - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba) Abril 05 e 06/04 - Gilberto Gil - Farmasi Arena (Rio de Janeiro) | 19/04 - Monsters of Rock (São Paulo) Maio 02, 03 e 04/05 - Bangers Open Air - Memorial da América Latina (São Paulo) | 07/05 - The Exploited em Curitiba | 09/05 - The Exploited no Rio de Janeiro | 10/05 - The Exploited em São Paulo | 11/05 - The Exploited em Belo Horizonte | 22, 23, 24 e 25/05 - C6 Fest - Parque Ibirapuera (São Paulo) Junho 07/06 - Gilberto Gil - Arena BRB Mané Garrincha (Brasília) | 14/06 - Gilberto Gil - Arena MRV (Belo Horizonte) Julho 05/07 - Gilberto Gil - Ligga Arena (Curitiba) Agosto 09/08 - Gilberto Gil - Estádio Mangueirão (Belém) Setembro 06, 07, 12, 13 e 14/09 - The Town - Autódromo de Interlagos (São Paulo) Novembro 15/11 - Gilberto Gil - Centro de Formação Olímpica (CFO - Fortaleza) | 22/11 - Gilberto Gil - Classic Hall (Recife) Publicidade Divulgação/Rock in Rio Matuê comanda Sons da Rua em São Paulo O Sons da Rua de 2024 tem Matuê como principal atração. Não há mais ingressos para o festival, que acontece no sábado (16), no Memorial da América Latina. É a sétima edição do evento, que tem ainda no lineup Ajuliacosta, MC Luanna e Hariel, entre outros. Delmiro Júnior/Agência O Dia/Estadão Conteúdo C6 Fest define lineup com Nile Rodgers & Chic e Wilco Depois de antecipar que Air e The Pretenders fariam parte do lineup, o C6 Fest anunciou a lista completa de atrações, com Nile Rodgers & Chic (foto) e a banda Wilco na relação. A edição 2025 do evento será de 22 a 25 de maio, em São Paulo, no Parque Ibirapuera.



Toni Cornell, filha de Chris Cornell, ex-vocalista do Soundgarden morto em 2017 Reprodução / Instagram Ao ver essas fotos, não pude deixar de me lembrar do que passei quando o TMZ também publicou imagens gráficas da morte de meu pai. Eu tinha 12 anos e, ao me deparar com aquelas cenas ao navegar no meu iPad, fiquei traumatizada. É algo que carrego comigo até hoje. Essas imagens nunca deveriam ter sido publicadas, e parte meu coração pensar que o filho de Liam, Bear, pode acabar se deparando com elas Toni Cornell Filha de Chris Cornell criticou TMZ por divulgação de fotos da morte de Liam Payne. Publicidade IMAGEM DA SEMANA Bruno Mars e Rosé assistem jogo no Maracanã; clique na foto para ler reportagem Reprodução/Instagram/X Reprodução Playlist Ouça músicas de atrações internacionais que já têm shows confirmados no Brasil em 2025. A seleção privilegia artistas que vêm para shows solo, fora dos festivais, como Sting (foto). Leia mais FIQUE ATENTO! Marcelo Justo - 2.set.2012/Folhapress Alanis Morissette fará sideshow do Lolla em Curitiba Uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil de 2025, Alanis Morissette não ficará exclusiva do festival. A cantora marcou um show em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, no dia 30 de março. A venda online de ingressos fica a cargo da Ticketmaster. Reprodução / Instagram Rüfüs Du Sol vai se apresentar no Rio de Janeiro Após tocar no festival MITA de 2022 e acertar participação no Lollapalooza Brasil de 2025, o Rüfüs Du Sol marcou um show no Rio de Janeiro. O trio de música eletrônica se apresenta no Qualistage no dia 26 de março. Ingressos à venda no site Ticketmaster. Reprodução / Instagram The Exploited vem se despedir do Brasil Um dos ícones do punk, The Exploited fará sua última turnê no Brasil. A banda volta ao país em maio de 2025, em datas e locais que serão anunciados. O vocalista Wattie Buchan disse que a banda não vai se aposentar, mas não irá mais tocar em países distantes do Reino Unido. PROGRAME-SE! Dionne Warwick canta em três cidades, no fim de semana, em sua nova turnê no Brasil Scott Dudelson/Getty Images Quinta Fantastic Negrito - Cine Joia (São Paulo)

Thunderbird, com participação de Leoni - Blue Note SP, 20h (São Paulo)

Paulo Benevides canta Frank Sinatra e Tony Bennett - Blue Note SP, 22h30 (São Paulo)

Napalm Death - Célula Showcase (Florianópolis)

Maro - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Sexta Jamie xx - Ópera de Arame (Curitiba)

Napalm Death - CWB Hall (Curitiba)

Dionne Warwick - BeFly Minascentro (Belo Horizonte)

Petra e Bride - Mister Rock (Belo Horizonte)

Paula Toller - Espaço Unimed (São Paulo)

Filipe Catto - Casa Natura Musical (São Paulo)

Aline Calixto canta Clara Nunes - grátis para quem entrar até às 22h - Casa de Francisca (São Paulo) - 25.10 Sexta e sábado Caetano Veloso e Maria Bethânia - Classic Hall (Recife) ESGOTADO

Black Alien - Sesc Pompeia (São Paulo) - 25 e 26.10 ESGOTADO

Maria Gadú - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP) ESGOTADO NA SEXTA Publicidade Zélia Duncan vai chamar convidados ao palco em show que celebrará seus 60 anos de vida, no sábado, no Rio de Janeiro Sábado Festival Sons da Rua (Matuê, Ajuliacosta, MC Luanna e Hariel) - Memorial da América Latina ESGOTADO

Jamie xx - Praça das Artes (São Paulo)

Dionne Warwick - Vibra (São Paulo)

Napalm Death - Vip Station (São Paulo)

Petra e Bride - Carioca Club (São Paulo)

Restart - Espaço Unimed (São Paulo)

Tuyo - Casa Natura Musical (São Paulo)

Samuca e a Selva - Blue Note SP (São Paulo)

Julia Levy - Boca Cultural (São Paulo)

Fresno e Dead Fish - Clube Uirapuru (Jundiaí - SP)

Fagner - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

Jota Quest - Live (Curitiba)

Zélia Duncan - show celebra os 60 anos da artista, com convidados Simone, Isabela Taviani, Moska, Lucina e outros - Circo Voador (Rio de Janeiro) Sábado e domingo Bruno Mars - Arena BRB Mané Garrincha (Brasília) Domingo Dionne Warwick - Theatro Municipal (Rio de Janeiro)

Upfront Festival (Bad Manners, Grade 2, Inocentes, Skamoondongos e outros) - Carioca Club (São Paulo)

Sabbat - Jai Club (São Paulo) Segunda Petra e Bride - Teatro Vannucci (Rio de Janeiro) Quarta (30) We Are One Tour (Face to Face e A Wilhelm Scream) - Opinião (Porto Alegre)

Petra e Bride - Toinha (Brasília)

