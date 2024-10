Pedro Cardoso detona música sertaneja: 'Trilha do fascismo brasileiro'

Pedro Cardoso, 61, teceu duras críticas contra o mercado da música sertaneja moderna.

O ator opina que o gênero atualmente não faz jus à nomenclatura que ostenta. "Acho injusto chamar sertanejo. Porque sertanejo é: 'No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo...' [versos de 'No Rancho Fundo', de Ary Barroso e Lamartine Babo]. Isso é sertanejo. Isso cantava os temas do sertão", detonou ele, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Na visão de Cardoso, o que se chama hoje de sertanejo só sabe cantar a infidelidade conjugal e a dor de cotovelo. "Agora tem um problema de 'ser corno e não ser corno', de 'minha namorada me largou, e eu larguei minha namorada', 'a gente se ama, a gente não se ama'. O único assunto que eles têm é a questão da masculinidade e da fidelidade feminina. São caminhos que o dinheiro vai fazendo para a arte. Não sei se tem algum artista verdadeiro ali."