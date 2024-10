A dúvida sobre a vinda de Christina Aguilera ao Brasil chegou ao fim! A cantora foi confirmada no CarnaUOL 2025. O evento insere pop internacional na festa do samba com um lineup que tem ainda Ana Castela, Belo, Steve Aoki, Tony Salles, Sean Paul, Matuê, DJ $ophia, Deekapz e KVSH.

O festival ocorrerá no dia 8 de fevereiro, em São Paulo, no Allianz Parque. Assinantes UOL podem comprar ingressos na pré-venda, que começou na terça-feira (29), com 10% de desconto.

O vencedor do reality Toca Revela também vai se apresentar na festa, que em 2025 chega à sua 10ª edição. A ordem das apresentações será anunciada posteriormente.

Com 25 anos de carreira e vencedora de sete prêmios Grammy, Christina Aguilera é conhecida por hits como 'Dirrty', feat com Redman, e 'Lady Marmalade'. Foi a única artista com menos de 30 anos incluída na lista da revista Rolling Stone dos 100 maiores vocalistas de todos os tempos.

No mês passado, Xtina (como também é conhecida) lançou um projeto celebrando seu primeiro álbum, com interpretações ao vivo de clássicos como "Genie in a Bottle", "What a Girl Wants" e "I Turn to You". O trabalho tem participações especiais de Sabrina Carpenter e Machine Gun Kelly.

Mais gringos

Em meio a grandes atrações nacionais, como Ana Castela e Belo, o CarnaUOL traz também ao Brasil dois nomes de ponta da música internacional: Steve Aoki e Sean Paul.

Aoki surge habitualmente na lista de 100 melhores DJs no mundo de praticamente todos os veículos especializados. Seu remix de 'Pursuit of Happiness' está em alta rotação no Spotify, mas ele é conhecido também por 'Cake Face', faixa em que, durante as apresentações ao vivo, ele joga bolo na plateia.

Sean Paul é a voz do hit 'I'm Still in Love With You'. Astro do dancehall e do reggae, o cantor já colaborou com Beyoncé, Shakira, Dua Lipa, Anitta e Ludmilla.

Serviço