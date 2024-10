Rocky, ex-Astro, fala do estresse de produzir disco autoral: 'Valeu a pena'

Rocky, ex-integrante do grupo Astro, fará um único show no Brasil no dia 3 de novembro. O evento ocorrerá no Carioca Club, em São Paulo, e marca uma nova fase da carreira do cantor.

Ele, que debutou em 2016 com o grupo Astro, saiu em 2023 para se dedicar à carreira solo. Desde então ele abriu sua própria agência, a One Fine Day Entertainment, e lançou seu primeiro trabalho, "Rockyst".

Atualmente, ele promove "Blank", lançado em junho deste ano. Com quatro faixas, todas autorais, ele passará pela América Latina pela primeira vez. Splash teve a oportunidade de entrevistar o artista antes de ele chegar em terras brasileiras. Confira a conversa na íntegra abaixo: