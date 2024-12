Quarta-feira, 18/12/2024 Chris Brown e Post Malone se apresentam em São Paulo no fim de semana Getty Images Chris Brown e Post Malone disputam atenções em estádios de São Paulo José Norberto Flesch Tem Chris Brown no Palmeiras e Post Malone no Corinthians. Assim poderia ser definido o fim de semana de shows em São Paulo. Mas não é tão simples. As duas principais atrações disputam as atenções em estádios de times adversários, mas cada uma em um formato. Chris Brown vem com shows da turnê que promove '11:11', seu álbum mais recente, o 11º de sua carreira. Canta no Allianz Parque no sábado e ganhou também show extra no domingo. Brown não vinha ao Brasil havia 14 anos. Nesse retorno, chega ainda imerso em acusações de agressões a Rihanna, com quem teve um relacionamento no final dos anos 2000. O anúncio de sua vinda encheu as redes sociais de reclamações. Country Já Post Malone retorna após um ano, mas desta vez como 'cantor country'. Depois de ser um dos headliners do The Town, em 2023, ele vem como headliner do VillaMix Festival, na Neo Química Arena, para mostrar material de seu álbum 'F-1 Trillion', voltado ao gênero. Com isso, Malone fecha uma noite que tem artistas sertanejos como Gusttavo Lima, Matheus & Kauan e Thiago & Samuel, além do trapper Veigh e de Vintage Culture, representante da música eletrônica no evento. O festival tem ainda o grupo country norte-americano Kevin Brauer Band. Ainda há ingressos para o VillaMix Festival. Também há entradas disponíveis para ver Chris Brown, mas neste caso já existem alguns setores esgotados, tanto no sábado como no domingo. Chris Brown Allianz Parque

Sábado e domingo, 20h45

Neo Quimica Arena

Sábado, 13h

Michael Tait - Vibra (São Paulo) Sexta Information Society, Kon Kan e Double You - Espaço Dois Ipês (Goiânia)

Titãs - Terra SP (São Paulo)

Rico Dalasam - Cine Joia (São Paulo)

Rock in Sanca (CPM22 e Raimundos) - Espaço Liv (São Caetano do Sul)

Belo - grátis - em frente ao Ginásio José Corrêa (Barueri)

Nando Reis + Boca Livre - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

+ Boca Livre - Arena Jockey (Rio de Janeiro) Maria Gadú - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Chico César e Zeca Baleiro - Araújo Vianna (Porto Alegre)

Angra - Tork n Roll (Curitiba) Belo (vestido de preto e branco) voltou ao Soweto após 23 anos; grupo se apresenta no sábado, em São Paulo Reprodução/Instagram Sábado VillaMix Festival (Post Malone, Gusttavo Lima, Vintage Culture, Matheus & Kauan, Veigh, Kevin Brauer Band e Thiago & Samuel) - Neo Química Arena (São Paulo)

Information Society e Kon Kan - Vibra (São Paulo)

Soweto (com Belo) - último show da turnê - Pavilhão Anhembi (São Paulo)

Fat Family - grátis - Largo do Café (São Paulo)

Angra - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Lobão - voz e violão - Teatro Bradesco (São Paulo)

Roberto Carlos - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

Roupa Nova - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Pitty - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Jão - Teatro Guararapes (Recife) Sábado e domingo Chris Brown - Allianz Parque (São Paulo)

Chico Chico - Bona (São Paulo)

Lulu Santos - Vivo Rio (Rio de Janeiro) Domingo Information Society, Kon Kan e Double You - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Nando Reis - Royal Palm Hall (Campinas - SP)

Angra - Toca (Sorocaba - SP)

Duda Beat - grátis - em frente ao Ginásio José Corrêa (Barueri)

Jão - Teatro Gustavo Leite (Maceió)