Armandinho é headliner do Reggae Day, no sábado, em Curitiba Marcos Nagelstein/Agência Preview Armandinho, Céu, Marina Sena: país tem quatro festivais em três capitais José Norberto Flesch Pelo segundo fim de semana consecutivo, as principais atrações nos palcos se concentram fora do eixo Rio - SP. Belo Horizonte tem dois dos quatro festivais. No Sensacional! Celebra, Luedji Luna, FBC, Tulipa Ruiz e outros se apresentam no sábado; e João Bosco, Mart'nália, Letrux e outros sobem ao palco do Parque Municipal Américo Renné Giannetti no domingo. Com entrada gratuita, o Som Clube reúne Céu, Duda Beat, Orquestra Sesiminas e Mambo Jazz no sábado, em Belo Horizonte. Os shows acontecem no Parque JK. Armandinho lidera o lineup do Reggae Day, em Curitiba, no sábado. Também estão na programação Dazaranha, Chimarruts, Maskavo e Tribo de Jah. Essa turma toda toma a Arena White Hall, espaço no Jockey Club do Paraná, na capital do estado. E Belém tem um segundo grande festival em menos de dez dias. Marina Sena, Silva, Jeff Moraes e Zaynara são as atrações do Sunset, sábado, no Espaço

Jonathan Wood/Getty Images Hoodoo Gurus lidera festival de australianos Conhecido pelo hit 'Come Anytime', o Hoodoo Gurus comanda o Australian Connection, festival itinerante só com bandas australianas que tem sua última fase neste fim de semana. Os Gurus, mais Ganggajang e RSpys tocam em Porto Alegre na sexta, no Araújo Vianna; e no sábado em São Paulo, no Vibra. Ricardo MatsukawaDivulgação Grupo de k-pop NCT Dream está de volta a São Paulo Pouco mais de um ano após fazer show único no país no Vibra, em São Paulo, o NCT Dream volta à cidade e se apresenta na segunda, no Espaço Unimed. O grupo de k-pop tem oito anos de carreira e lançou músicas como 'Beatbox' e 'Glitch Mode'. Esta última fez o septeto ficar conhecido também nos EUA. ESTRELA DA CASA Rodrigo é o segundo eliminado do reality musical da Globo com 16,65% dos votos Rodrigo Garcia foi o segundo eliminado do Estrela da Casa (Globo). Ele recebeu 16,65% dos votos na segunda Batalha, na noite de terça (27). Lucca recebeu 36,03% e Unna, a mais votada, recebeu 47,32%. No Estrela da Casa, os votos são para ficar. Esse conteúdo é patrocinado por L'Oréal e Perdigão. Leia mais FRASE DA SEMANA Alice Cooper durante apresentação no Allianz Parque, em São Paulo Mariana Pekin/UOL Você nunca vai ver nada relativo a política no meu show. Eu simplesmente odeio política Alice Cooper Cantor BATE-PAPO COM SPLASH Foster The People revisita anos 70 em novo álbum e promete show no Brasil Com selo próprio, Rincon Sapiência fortalece cena rap da periferia de SP Em novo álbum, Liniker rejeita frieza e quer ser amada: 'Sou humana' IMAGEM DA SEMANA Taylor Swift recebe sobreviventes de atentado na Inglaterra nos bastidores de show em Londres _samifoster/TikTok Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Van Campos/AgNews Playlist Ouça seleção de Splash com músicas de artistas nacionais e internacionais que se apresentam em grandes e pequenos festivais em São Paulo e outras capitais. Ouça FIQUE ATENTO! Somos Rock/ Anderson Carvalho Frejat abre show de Lenny Kravitz em São Paulo O show de Lenny Kravitz em São Paulo ganhou duas atrações de abertura. O cantor e guitarrista Frejat e a cantora britânica Lianne La Havas se apresentam antes do cantor e guitarrista norte-americano. A performance de Kravitz está marcada para o dia 23 de novembro, no Allianz Parque. Paras Griffin/Getty Images Ally Brooke, do Fifth Harmony, vem ao Brasil Depois de Lauren Jauregui, que veio duas vezes seguidas ao país, outra integrante do Fifth Harmony marca shows no Brasil. Ally Brooke canta no Rio de Janeiro e em São Paulo em janeiro. Os shows serão respectivamente nos dias 16/1, no Teatro Clara Nunes; e 17/1, no Teatro Gamaro. @pridiabr/Divulgação Sepultura adia show em Ribeirão Preto A série de incêndios que atingiu Ribeirão Preto (e também outras cidades do interior de São Paulo) fez com que o Sepultura adiasse o show que faria na cidade no sábado (24/8). A banda disse que decidiu 'priorizar a segurança do público e da equipe' e remarcou a apresentação para o dia 29 de novembro. PROGRAME-SE! Mariana Aydar no bloco Forrozin; na quinta e sexta, ela canta em São Paulo, no Sesc 14 Bis Denilson Santos e João Dias/AgNews Quinta e sexta BK - Sesc Pompeia (São Paulo) Mariana Aydar - Sesc 14 Bis (São Paulo) Sexta Australian Connection Festival (Hoodoo Gurus, Gang Gajang e RSpys) - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Mariana Aydar - Sesc 14 Bis (São Paulo) Sexta Australian Connection Festival (Hoodoo Gurus, Gang Gajang e RSpys) - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Baco Exu do Blues - Espaço Unimed (São Paulo)

Luedji Luna estreia a sua festa Manto da Noite, com shows de Rapsody, YOÙN convida Ajuliacosta, Zudizilla convida Lino Krizz e Stefanie - Audio (São Paulo)

Bixiga 70 - Casa Natura Musical (São Paulo)

Leela - show dos 20 anos de carreira - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Radio Taxi - Blue Note SP (São Paulo)

Jorge Aragão - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

George Israel canta Cazuza e Kid Abelha - Blue Note Rio (Rio de Janeiro)

Blitz - Teatro Riachuelo (Natal) Sexta e sábado Fat Family - Sesc Bom Retiro (São Paulo) Dado Villa-Lobos revisita clássicos da Legião Urbana no sábado, no show de encerramento da turnê 'As V Estações' Mariana Pekin/UOL Sábado Australian Connection Festival (Hoodoo Gurus, Gang Gajang e RSpys) - Vibra (São Paulo)

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá - Espaço Unimed (São Paulo)

Festival 5 Bandas (Pluma, Ale Sater, hoovaranas, Paira e Besouro Mulher) - Casa Rockambole (São Paulo)

Tarantulas e Tarantinos - Picles (São Paulo)

Cerissa McQueen - Sesc Santo André (Santo André - SP)

Reggae Day (Armandinho, Dazaranha, Chimarruts, Maskavo e Tribo de Jah) - Arena White Hall - Jockey Clube do Paraná (Curitiba)

Samuel Rosa - Teatro Positivo (Curitiba)

Festival Som Clube (Céu, Duda Beat, Orquestra Sesiminas e Mambo Jazz) - grátis - Parque JK (Belo Horizonte)

Festival Sunset (Marina Sena, Silva, Jeff Moraes e Zaynara) - Espaço Náutico Marine Club (Belém)

Sepultura - Farmasi Arena (Rio de Janeiro) Sábado e domingo Festival Sensacional! Celebra, com Luedji Luna, FBC, Tulipa Ruiz e outros no sábado; João Bosco, Mart'nália, Letrux e outros no domingo - Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Belo Horizonte) Domingo Rapsody - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Festival Maxilar (Autoramas, Gritando HC, Devotos de NSA e Elephant Run) - Tarantino Cervejaria (São Paulo) Segunda NCT Dream - Espaço Unimed (São Paulo) Quarta The Drums - Vip Station (São Paulo)