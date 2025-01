Quarta-feira, 08/01/2025 Luísa Sonza em show no Rock in Rio Lisboa; ela canta na Cidade Maravilhosa nesta sexta Pedro Gomes/Redferns Universo Spanta: Jão, Luísa Sonza e Jorge Aragão estrelam 1º festival de 2025 José Norberto Flesch Jão, Luísa Sonza, Jorge Aragão e outros artistas se apresentam no primeiro festival de 2025. A edição deste ano do Universo Spanta acontece no Rio de Janeiro e mais uma vez aposta na diversidade musical. O que vai acontecer Até o dia 20, vários artistas se apresentam na Marina da Glória, no Rio. A noite de sexta é dedicada ao pop. Jão e Luísa Sonza fazem shows no Palco Guanabara. O Palco Lapa recebe a cantora Priscilla, a banda paranaense Jovem Dionísio e Alan Rosa, vencedor da Voa Sabiá, competição criada para revelar jovens talentos da música brasileira. Gloria Groove, Jorge & Mateus e Pedro Sampaio são as atrações do Palco Guanabara no sábado, mesmo dia em que Jorge Aragão estrela o Lapa, palco que tem ainda a banda Àttøøxxá e uma roda de funk com MC Carol, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda. Cortejos A produção vai manter os cortejos, aprovados pelo público na edição de 2024, e com isso as escolas de samba Portela e Salgueiro levam integrantes à passarela do Spanta, no sábado. O domingo reúne shows de atrações vindas do nordeste. Zé Ramalho, acompanhado dos filhos João e Linda, a dupla Almério e Martins e as cantoras Lucy Alves, Juliana Linhares e Natascha Falcão estão no lineup do dia, que tem ainda cortejos com os blocos Boi de Miracema, Rio Maracatu e Noites do Norte. O festival continua na segunda, com uma roda de samba do Beco do Spanta comandada por Arlindinho e shows de Délcio Luiz e Mauro Diniz. Universo Spanta 2025 Marina da Glória, Rio de Janeiro

Dias 10, 11, 12 e 13 de janeiro

Ingressos: Zig Tickets

Humberto Gessinger toca temas do Engenheiros do Hawaii em formato acústico

Ex-vocalista e baixista do Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger dá início à turnê em que toca temas da banda em formato acústico. Os shows acontecem no sábado e domingo, em Porto Alegre, no Araújo Vianna. O repertório deve focar no 'Acústico MTV' (2004) e no 'Acústico: Novos Horizontes' (2007).

Arto Lindsay, que já foi parceiro de Tom Zé e David Byrne, faz show em SP

O músico norte-americano Arto Lindsay toca em São Paulo na quarta, no Bona, O cantor e guitarrista de 71 anos tem uma trajetória em que já passou por jazz, new wave alternativa e MPB. Nos anos 1990, Lindsay gravou com David Byrne e iniciou parceria com artistas da música brasileira, entre eles Tom Zé e Arnaldo Antunes.

FESTIVAL CARNAUOL 2025

Ana Castela promete 'showzão' no CarnaUOL: 'Festa, alegria e beijo na boca'
A um mês do CarnaUOL, veja tudo o que você precisa saber sobre o festival
Christina, Shakira, Kylie, Gaga... 2025 é o ano das divas do pop no Brasil!

FRASE DA SEMANA

Mais um dia e eu estaria tocando bateria com o Lemmy no céu

Mikkey Dee

Baterista do Scorpions, que tocou no Motörhead, revelou que recentemente quase morreu de sepse

IMAGEM DA SEMANA

Duquesa retira clipe do ar após gesto ser confundido com apologia a facções; clique na foto para ler

Playlist

Ouça canções de artistas como Jão (foto), que integram a programação do primeiro fim de semana do Universo Spanta. O festival é realizado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Ouça

FIQUE ATENTO!

Richard Ashcroft vem ao Brasil para o Best of Blues and Rock

Lembra da banda The Verve, aquela do clássico 'Bitter Sweet Symphony'? Richard Ashcroft, vocalista do grupo, vem ao Brasil para o Best of Blues and Rock. O músico britânico se apresenta nos dois dias do festival, 7 e 8 de junho, assim como a Dave Matthews Band, headliner da edição 2025. Também o Barão Vermelho toca no BoBaR, mas somente no dia 8. Os shows serão realizados na plateia externa do Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

Atração do CarnaUOL, Deekapz está no Carnamango

Quem foi ao show do Chris Brown em São Paulo deve ter reparado na Deekapz, dupla de DJs que, com mixagens de funk, fez o público - principalmente das cadeiras - dançar e cantar na abertura do show do rapper dos EUA. O duo do interior de São Paulo é atração do CarnaUOL, no dia 8 de fevereiro, na capital, no Allianz Parque, e já engatou mais um festival na agenda: vai tocar no Carnamango. em março, no Rio de Janeiro.

Ira! marca show para celebrar 20 anos de álbum acústico

O Ira! entrou na onda dos shows comemorativos de álbuns clássicos e acertou uma data em São Paulo para celebrar os 20 anos do 'Acústico MTV'. A banda toca no dia 10 de maio, no Vibra. O repertório vai centrar em canções do grupo que o disco consagrou no formato acústico, como 'Tarde Vazia' e 'Eu Quero Sempre Mais'. Outra que deve entrar é 'Pra Ficar Comigo', versão do Ira! para 'Train in Vain (Stand By Me)', do The Clash.

PROGRAME-SE

O baiano Hyldon celebra 50 anos de seu clássico 'Na Rua, na Chuva, na Fazenda', com shows em SP

Quinta

Left to Die - Jokers (Curitiba)

Ellen Oléria canta Nina Simone - Bona (São Paulo) Quinta e sexta Spok Quinteto - Sesc 24 de Maio (São Paulo) Sexta Jão, Luísa Sonza, Alan Rosa, Jovem Dionísio e Priscilla (dentro da programação do Universo Spanta) - Marina da Glória (Rio de Janeiro)

Djonga - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Rico Dalasam - Sesc 14 Bis (São Paulo)

Test + Deaf Kids - Sesc Pompeia (São Paulo)

Anna Setton - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Thunderbird - Bona (São Paulo)

Left to Die - Mister Rock (Belo Horizonte) Sexta e sábado Sandra de Sá - Sesc Pinheiros (São Paulo) Sexta, sábado e domingo Hyldon - show dos 50 anos de Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda - Sesc Santana (São Paulo) Zé Ramalho canta no sábado em Guarapari (ES), e no domingo, com os filhos, em festival no Rio Tomzé Fonseca/Agnews Sábado Gloria Groove, Jorge e Mateus, Pedro Sampaio, Àttøøxxá, Jorge Aragão, Roda de Funk com MC Carol, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda; e Cortejo - Portela e Salgueiro (dentro da programação do Universo Spanta) - Marina da Glória (Rio de Janeiro)

Kasino - Cine Joia (São Paulo)

Gabriela Melim - Teatro Bradesco (São Paulo)

Silvia Machete - Sesc Pompeia (São Paulo)

Funk Como Le Gusta - show celebra 25 anos de Roda de Funk, primeiro álbum da banda - Bona (São Paulo)

Left to Die - Mirage (Limeira - SP)

Inocentes - Asteroid Bar (Sorocaba - SP)

Zé Ramalho e Falamansa - Multiplace Mais (Guarapari - ES) Sábado e domingo Alaíde Costa - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Yago Oproprio - Sesc 14 Bis (São Paulo)

Rachel Reis - Sesc Pompeia (São Paulo)

Tuyo - Sesc Ipiranga (São Paulo)

Gabriel Sater - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre) Domingo Left to Die - Fabrique (São Paulo)

Mariana Aydar - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Almério e Martins, Lucy Alves, Zé Ramalho + filhos, Natascha Falcão + Cortejo - Rio Maracatu - Noites do Norte (dentro da programação do Universo Spanta) - Marina da Glória (Rio de Janeiro) Segunda Délcio Luiz, Arlindinho, Mauro Diniz + convidados (dentro da programação do Universo Spanta) - Marina da Glória (Rio de Janeiro) Quarta Arto Lindsay - Bona (São Paulo) Publicidade Compartilhar essa edição