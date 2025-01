Duquesa retira clipe do ar após gesto ser confundido com apologia a facções

A rapper baiana Duquesa retirou o clipe do single "Fuso" do YouTube nesta sexta-feira (3).

Segundo um comunicado publicado nas redes sociais da cantora, assinado pela produtora Boogie Naipe, a decisão foi tomada após um gesto feito por Duquesa com as mãos ser confundido como apologia a facções criminosas da Bahia.

Em determinado momento do vídeo, a rapper fez um símbolo de três com as mãos e, logo depois, foi informada da associação.