Christina, Shakira, Kylie, Gaga... 2025 é o ano das divas do pop no Brasil!

Além de sua carreira musical, Shakira é uma filantropa dedicada. Ela fundou a Fundação Pies Descalzos, que trabalha para melhorar a educação e a qualidade de vida de crianças desfavorecidas na Colômbia.

Quem viu sabe: os shows de Shakira são conhecidos por sua energia e performances dinâmicas. Ela não só canta, mas também dança e interage com o público de uma maneira que poucos artistas conseguem.

Kylie Minogue

Se Madonna é Rainha, ficou com Kylie Minogue o título de Princesa do Pop. A cantora australiana tem uma carreira que abrange mais de três décadas e sucessos como "Can't Get You Out of My Head" e "Spinning Around".

Kylie Minogue, quando se apresentou no festival GRLS!, em São Paulo Imagem: Iwi Onodera/UOL

Uma das artistas pop mais icônicas do mundo, Kylie fará um show único em São Paulo. A apresentação acontece no dia 15 de agosto, no Ginásio do Ibirapuera.