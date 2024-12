Quarta-feira, 11/12/2024 Maria Bethânia e Caetano Veloso, durante show da turnê que fazem juntos pelo Brasil Lana Pinho/Divulgação Em São Paulo, Caetano e Bethânia chegam à maior etapa de sua turnê José Norberto Flesch Estrelas de uma das maiores turnês de MPB de 2024, Caetano Veloso e Maria Bethânia chegam à maior etapa de sua temporada de shows, com três datas no Allianz Parque, em São Paulo. Os artistas se apresentam no sábado, no domingo e na quarta (18). Haverá mais alguns shows extras em 2025. Caetano e Bethânia cantam em Salvador no dia 8 de fevereiro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Depois os irmãos seguem para uma apresentação no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena, no dia 15 de março; o encerramento da turnê será em 22 de março, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Rendeu O show da turnê será transformado em álbum ao vivo e disponibilizado nas plataformas digitais pela Sony Music. O primeiro single lançado é uma nova versão de 'Fé', música de Iza. A canção, que foi apresentada ao longo da turnê dos irmãos, chegou às plataformas digitais nesta terça (10), em áudio e vídeo. Segundo a Sony, a inclusão de 'Fé' entre as músicas do show foi sugerida por Maria Bethânia. Repertório No palco, Caetano e Bethânia cantam 36 músicas, de 'Alegria, Alegria', que abre o show, até 'Odara', canção escolhida para o encerramento. Além de 'Fé', de Iza, entram covers de outros autores, como Roberto Carlos ('As Canções Que Você Fez pra Mim') e Guilherme Arantes ('Brincar de Viver'). Caetano e Bethânia não se apresentavam juntos havia 46 anos. Caetano & Bethânia Sábado, domingo e quarta (18)

Allianz Parque, São Paulo

Vendas: Ticketmaster Publicidade Jorge Porci/Divulgação Pabllo Vittar, Liniker e Duquesa são atrações do Psica, em Belém O Festival Psica leva a Belém artistas como Pabllo Vittar (foto, no sábado), Duquesa (sábado) e Liniker (domingo). A noite de abertura, na sexta, tem Boi Caprichoso, com participação de David Assayag, e um show em que Cátia de França convida Amelinha, entre outros. A programação toma a Cidade Velha, na sexta; e o estádio Mangueirão, nos três dias. Edgar de Souza/AgNews Djonga, Dexter e Rael estrelam festival de hip hop em Campinas A Estação Cultura, na praça Marechal Floriano Peixoto, em Campinas (SP), abriga o Hip Hop Festival, no sábado e domingo. Djonga (foto), Tasha & Tracie, Coruja BC1, Ndee Naldinho, Kawe e outros se apresentam no sábado. No domingo, cantam Dexter, Rael, Duquesa, Kyan, Tchelo e outros. O ingresso é 1kg de alimento não perecível. BATE-PAPO COM SPLASH Gilberto Gil e o tempo: 'Eu sou um homem velho. Chega uma hora que cansa' Boogarins: 'A gente é a melhor banda de rock do Brasil. Fo**-se o rock!' 'Homem fofoca mais que mulher', diz Supla ao lançar rock sobre fofoqueiros FRASE DA SEMANA O vocalista do Oasis, Liam Gallagher Vá se f*der, seu c*zão Liam Gallagher Cantor se irritou com seguidor que xingou Noel Gallagher em postagem sobre o Oasis: defesa do irmão surpreendeu os fãs, após anos de brigas entre eles IMAGEM DA SEMANA Nicko McBrain, baterista do Iron Maiden, faz em São Paulo seu último show com a banda Reprodução YouTube Publicidade Reprodução Mande pra gente! Tem uma história inesquecível com seu ídolo? Passou perrengue para ir a algum show ou festival? Conta pra gente! Mande seu relato com foto e/ou vídeo: showuol@uol.com.br Victor Chapetta/AgNews Playlist Ouça músicas que Caetano Veloso e Maria Bethânia têm incluído nos shows da turnê que chega neste fim de semana a São Paulo. Os dois cantam juntos no Allianz Parque. Ouça FIQUE ATENTO! Amy Sussman/Getty Images Norah Jones inclui Rio e Curitiba na turnê Headliner do Popload, que acontece em São Paulo no dia 31 de maio, Norah Jones acertou mais dois shows no Brasil. Antes do festival, a cantora se apresenta no Rio de Janeiro, em 27 de maio (no Vivo Rio), e em Curitiba, dois dias depois (Teatro Positivo). A venda de ingressos será respectivamente pelos sites Livepass e Disk Ingressos. Robin Little/Redferns Pretenders acerta sideshows em 3 cidades do país Porto Alegre, Curitiba e Brasília também terão shows do Pretenders, em maio. Conhecida por hits como 'Don't Get Me Wrong', a banda vem para o C6 Fest, em São Paulo, mas, antes, toca nestas três cidades, nos dias 18, 20 e 22, respectivamente no Araújo Vianna, Teatro Positivo e Ulysses Centro de Convenções. Bel Gandolfo/Divulgação Criolo, Rael e Mano Brown vão cantar em SP O show que Criolo, Rael e Mano Brown fizeram no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, será visto em São Paulo, em 2025. O trio se apresenta no dia 22 de fevereiro, no Espaço Unimed. Eles chegaram a cantar juntos também em Brasília, mas será a primeira vez na capital paulista. A venda começa no dia 11/12, no site Eventim. PROGRAME-SE! O baixista e tecladista James Cassidy, do Information Society, que inicia nova turnê no Brasil na quinta, com show em Belo Horizonte; no fim de semana, o grupo toca ainda no Rio e em Ribeirão Preto (SP) Rogério Fidalgo/AgNews Quinta Tokio Hotel - Vibra (São Paulo)

L7NNON - grátis - em frente ao Ginásio José Corrêa (Barueri)

Nação Zumbi - Sesc Santos (Santos - SP) ESGOTADO

Information Society, Kon Kan e Double You - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Raça Negra - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Angra - Bolshoi (Goiânia) Quinta e sexta Kokoko ! - Sesc Avenida Paulista (São Paulo) VENDA ONLINE ESGOTADA Quinta, sexta e sábado Sunset Rio Instrumental (Quinteto da Paraíba e Maestro Nelson Ayres convidam Mônica Salmaso na quinta; carlos Malta e Pife Muderno convidam Zé Renato na sexta; Zé Paulo Becker e Semente Chorojazz convidam Roberta Sá no sábado) - Caixa Cultural RJ (Rio de Janeiro) Sexta Dream Theater - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

Information Society e Kon Kan - Fundição Progresso (Rio de Janeiro)

Lô Borges e Beto Guedes - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Descendents e Circle Jerks - Tork n Roll (Curitiba)

The White Buffalo - Opinião (Porto Alegre)

Jão - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

The Ska-talites - Cine Joia (São Paulo)

Afeto - Homenagem a Carlos Lyra (com Wanda Sá, Paula Morelenbaum e Mônica Salmaso) - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Xand Avião - grátis - em frente ao Ginásio José Corrêa (Barueri)

Mauricio Manieri - Red Eventos (Jaguariúna - SP)

Junior - Arena Multiplace (Goiânia)

Liniker - Teatro Guararapes (Recife)

Angra - Toinha (Brasília) Sexta e sábado Zeca Pagodinho - Vibra (São Paulo) Sexta, sábado e domingo Festival Psica (Boi Caprichoso + David Assayag; Cátia de França convida Amelinha e outros shows na sexta; Pabllo Vittar, BaianaSystem , Duquesa, Banda Black Rio + Tony Tornado e outros no sábado; Liniker, Fafá de Belém, João Gomes convida Don L, The Ska-talites e outros no domingo) - Cidade Velha e Mangueirão na sexta; e Mangueirão no sábado e domingo (Belém)

(Boi Caprichoso + David Assayag; Cátia de França convida Amelinha e outros shows na sexta; Pabllo Vittar, , Duquesa, Banda Black Rio + Tony Tornado e outros no sábado; Liniker, Fafá de Belém, João Gomes convida Don L, The e outros no domingo) - Cidade Velha e Mangueirão na sexta; e Mangueirão no sábado e domingo (Belém) Nação Zumbi - Sesc Pompeia (São Paulo) ESGOTADO Simone Mendes durante show na Festa do Peão de Barretos; no sábado, ela canta em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, como uma das atrações do festival Universo Alegria Eduardo Martins / Brazil News Sábado Afropunk Experience São Paulo (Ludmilla, Anelis Assumpção canta Legalize It, Rachel Reis, Yago Oproprio e Amaarae) - Parque Villa-Lobos (São Paulo)

Grand Bazaar (Scenarios, Jackson, Eric Fraga e Giovanna Zattar) - Komplexo Tempo (São Paulo)

Descendents e Circle Jerks - Terra SP (São Paulo)

Gaby Spanic - Carioca Club (São Paulo)

Rockfun Fest (Pitty, Fresno, Matanza Ritual, Krisiun, Lobão, Pavilhão 9 e Rockfun Legends convida Névula) - grátis - Centro Esportivo Tietê (São Paulo)

Camisa de Vênus - Teatro Bradesco (São Paulo)

Mariana Aydar e Mestrinho - Casa Natura Musical (São Paulo)

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Rod Krieger (ex-Cachorro Grande) e Catavento - Bar Alto (São Paulo)

Information Society e Kon Kan - Multiplan Hall (Ribeirão Preto)

Diogo Nogueira - grátis - em frente ao Ginásio José Corrêa (Barueri)

Titãs - Espaço Liv (São Caetano do Sul)

The White Buffalo - Tork n Roll (Curitiba)

Shelter - Basement (Curitiba)

Boogarins - CWB Hall (Curitiba)

Universo Alegria (Ana Castela, Luan Santana, Simone Mendes , Hugo & Guilherme, Zé Neto & Cristiano, Thiaguinho, Bruno & Marrone, Júlia & Rafaela) - Arena do Grêmio (Porto Alegre)

, Hugo & Guilherme, Zé Neto & Cristiano, Thiaguinho, Bruno & Marrone, Júlia & Rafaela) - Arena do Grêmio (Porto Alegre) Angra - Urb Stage (Porto Alegre)

Junior - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Sepultura - Classic Hall (Recife)

Jota Quest - Arena Jockey (Rio de Janeiro) Sábado e domingo Campinas Hip Hop Festival (Djonga, Coruja BC1 , Duquesa, Ndee Naldinho e outros no sábado; Dexter, Rael, Tasha & Tracie , Sombra, MC Luanna e outros no domingo) - Estação Cultura (Campinas - SP)

Festival (Djonga, Coruja , Duquesa, e outros no sábado; Dexter, Rael, & , Sombra, MC e outros no domingo) - Estação Cultura (Campinas - SP) Jards Macalé - Sesc Pinheiros (São Paulo) Sábado, domingo e quarta (18/12) Caetano Veloso e Maria Bethânia - Allianz Parque (São Paulo) Domingo Dream Theater - Vibra (São Paulo)

Shelter - Carioca Club (São Paulo)

Descendents e Circle Jerks - show extra - Hangar 110 (São Paulo)

Crypta - Cine Joia (São Paulo)

Karnak - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Pedro Sampaio - grátis - em frente ao Ginásio José Corrêa (Barueri)

Nando Reis - Centro de Convenções da PUC Goiás (Goiânia)

O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo) - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Angra - Mister Rock (Belo Horizonte) Segunda Dream Theater - Live (Curitiba)

FBC - Theatro Municipal (São Paulo) Terça Dream Theater - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Terno Rei - Theatro Municipal (São Paulo) Quarta (18/12) Roupa Nova - grátis - em frente ao Ginásio José Corrêa (Barueri) Publicidade Compartilhar essa edição