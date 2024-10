Quando foi lançado no Brasil, o filme que marca a estreia de Elvis Presley na tela grande recebeu o título 'Ama-me com Ternura', mas a canção que dá seu nome original fez tanto sucesso que 'Love Me Tender' passou a ser chamado assim também pelo público brasileiro.

O ano era 1956, e Elvis começava sua ascensão meteórica. Ele tinha lançado seus dois primeiros álbuns naquele ano, em março e outubro. Com o filme programado para ir aos cinemas no fim do ano, a gravadora soltou em novembro o disco 'Love Me Tender', com as quatro canções da trilha sonora.

Para muitos fãs, é o melhor filme de Elvis, simplesmente porque foi feito como um faroeste tradicional, sem ser uma história especialmente criada para sua aura de rei do rock. Mostra um drama familiar, com traição entre irmãos, passado no fim da guerra civil americana.

Depois desse, os filmes de Elvis deixaram de se preocupar com roteiros e se tornaram apenas videoclipes gigantes, com um fiapo de história entre canções e garotas.

'Love Me Tender', 1956

Direção Robert D. Webb

Elenco Richard Egan, Debra Paget, Elvis Presley

Classificação 12 anos

Onde Disney+ (Trailer)