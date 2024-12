Malcolm McDowell e Helen Mirren em cena de 'Calígula: O Corte Final' A2 Filmes/Divulgação Sem sexo explícito, um 'Calígula' muito melhor volta aos cinemas Thales de Menezes 'Calígula' retorna à tela grande mais de 40 anos depois de ter provocado um furacão no lançamento original em 1979. O filme parte de um roteiro assinado por Gore Vidal, importante escritor americano. Sua tarefa foi recontar a história de Calígula, imperador romano de 37 e 41 d.C., que marcou a história com uma tirania sangrenta, eliminando cruelmente seus opositores. O elenco é espetacular, com Malcolm McDowell ótimo, como o imperador ensandecido, e a presença de Helen Mirren e Peter O'Toole. Mas o diretor Tinto Brass, habituado a filmes eróticos, aceitou a intervenção de Bob Guccione, produtor do longa e dono da revista masculina Penthouse. E inúmeras cenas de sexo explícito, sem os principais atores do elenco, foram incluídas. Detalhe: Brass trabalhou muito anos como redator na revista. O filme volta agora com uma suposta 'edição final'. As cenas gratuitas de sexo sumiram e entraram quase 20 sequências que tinham ficado fora da primeira versão. Vale a pena assistir. 'Calígula: O Corte Final', 2023

Diretor Tinto Brass

Elenco Malcolm McDowell, Helen Mirren, Peter O'Toole

Classificação 18 anos

Onde nos cinemas (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Universal Pictures/Divulgação Como alguém resiste a um robozinho fofo e bichinhos? Quando uma animação 'fofa' acerta a mão, é difícil resistir. 'Robô Selvagem' foi produzido para fazer chorar e faz isso muito bem. O herói da vez é Roz, robô inteligente que escapa de um naufrágio, chegando a uma ilha. Apesar do corpo metálico, da força e da inteligência, não é fácil sobreviver num ambiente hostil. Então Roz faz amizade com os animais da ilha e acaba cuidando de um bebê ganso órfão. É bom preparar a caixa de lenços de papel. 'Robô Selvagem', 2024 | Direção - Chris Sanders | Elenco (vozes) - Lupita Nyong?o, Pedro Pascal | Classificação - livre | Onde - AppleTV, ClaroTV+ Pandora Filmes/Divulgação Um drama francês sobre o fim da adolescência Um adolescente numa cidadezinha francesa vive o luto da morte do pai. Ele vai então morar em Paris, onde o irmão mais velho inicia carreira como músico, mas o relacionamento entre eles é conturbado. Este é um filme emocionante e cativante, com grandes interpretações, principalmente pelo novato Paul Kircher, como o protagonista. E ajuda muito a presença sempre forte de Juliette Binoche no papel da mãe. 'Inverno em Paris', 2022 | Direção - Christophe Honoré | Elenco - Paul Kircher, Vincent Lacoste, Juliette Binoche | Classificação - 18 anos | Onde - Amazon Video, AppleTV+, ClaroTV+ O QUE ESTÁ BOMBANDO Gabriel Leone, como Ayrton Senna, na minissérie da Netflix Netflix/Divulgação 'Senna' fica bem longe do brilho do ídolo Claro que a minissérie 'Senna' está sendo assistida com volúpia pelas várias gerações de fãs de uma lenda do automobilismo, o que faz o título disparar na lista dos mais assistidos. Mas é um produto muito fraco. O foco principal das discussões é o pouco espaço dedicado a Adriane Galisteu na comparação com praticamente um episódio destacando o namoro do piloto com Xuxa. Para além dessa conversa de jornalismo de celebridades, fica claro que a narrativa é pobre. O roteiro trata Senna como uma divindade em vida. Seus diálogos são pueris, ginasianos. O elenco não tem brilho, a começar por Gabriel Leone, que tem pouco a oferecer além de uma razoável semelhança com o piloto. Tipos conhecidíssimos de todos, como Alain Prost e Nelson Piquet, são caricatos. Talvez o que coloque 'Senna' para baixo seja a grande expectativa criada em torno da minissérie. Nem as cenas de corrida trazem a adrenalina necessária. Vai ter uma audiência brutal apenas pela curiosidade dos fãs. 'Senna', 2024

Criação Vicente Amorim

Elenco Gabriel Leone, Kaya Scodelario, Matt Mella

Classificação 12 anos

Onde Netflix (Trailer) Divulgação Cláudia Abreu aprendeu a suturar e intubar para nova série Cláudia Abreu, 54, é a protagonista de "Sutura", série médica que acaba de estrear na Amazon Prime Video, na qual ela interpreta a Dra. Mancini. A produção narra a história de dois médicos que iniciam um esquema de medicina ilegal. A preparação da atriz foi além dos termos médicos. Ela aprendeu a suturar e até a intubar, segundo conta ao Plano Geral desta semana. 'Passamos um dia fazendo uma vivência em um hospital, aprendendo os primeiros socorros, aprendendo a intubar', disse. Veja íntegra Divulgação/Netflix Segredos das corridas de 'Senna': réplicas e adrenalina Recriar as provas mais emblemáticas da carreira de Ayrton Senna exigiu uma combinação impressionante de talento e recursos. Mais de 20 carros, incluindo modelos de Fórmula Ford, Fórmula 2 e Fórmula 1, foram usados para reproduzir com precisão histórica as provas mais emblemáticas de Senna, conta a colunista Flavia Guerra. As réplicas, perfeitas em cada detalhe, protagonizam cenas de corrida tão eletrizantes que chegam a deixar o público na dúvida se não seriam reais. Saiba mais Divulgação/ Warner 'A Guerra dos Rohirrim' antecede 'Senhor dos Anéis' "O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim" estreou nos cinemas brasileiros nesta semana e conta a história da princesa Hera, filha de Helm Mãe de Martelo, rei de Rohan. A animação se passa no mesmo universo de J.R.R. Tolkien, retratado nos filmes de Peter Jackson. A animação se passa 261 anos antes da Batalha dos Campos de Pelennor, a maior batalha na Guerra do Anel. São 183 anos antes do início de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel".

Direção Martin Scorsese

Elenco Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd

Classificação 14 anos

Onde Netflix (Trailer) Divulgação Cláudia Abreu aprendeu a suturar e intubar para nova série Cláudia Abreu, 54, é a protagonista de "Sutura", série médica que acaba de estrear na Amazon Prime Video, na qual ela interpreta a Dra. Mancini. A produção narra a história de dois médicos que iniciam um esquema de medicina ilegal. A preparação da atriz foi além dos termos médicos. Ela aprendeu a suturar e até a intubar, segundo conta ao Plano Geral desta semana. 'Passamos um dia fazendo uma vivência em um hospital, aprendendo os primeiros socorros, aprendendo a intubar', disse. Veja íntegra Divulgação/Netflix Segredos das corridas de 'Senna': réplicas e adrenalina Recriar as provas mais emblemáticas da carreira de Ayrton Senna exigiu uma combinação impressionante de talento e recursos. Mais de 20 carros, incluindo modelos de Fórmula Ford, Fórmula 2 e Fórmula 1, foram usados para reproduzir com precisão histórica as provas mais emblemáticas de Senna, conta a colunista Flavia Guerra. As réplicas, perfeitas em cada detalhe, protagonizam cenas de corrida tão eletrizantes que chegam a deixar o público na dúvida se não seriam reais. Saiba mais Divulgação/ Warner 'A Guerra dos Rohirrim' antecede 'Senhor dos Anéis' "O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim" estreou nos cinemas brasileiros nesta semana e conta a história da princesa Hera, filha de Helm Mãe de Martelo, rei de Rohan. A animação se passa no mesmo universo de J.R.R. Tolkien, retratado nos filmes de Peter Jackson. A animação se passa 261 anos antes da Batalha dos Campos de Pelennor, a maior batalha na Guerra do Anel. São 183 anos antes do início de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel". Leia reportagem Compartilhar essa edição