Aaron Pierre em cena de 'Rebel Ridge', lançamento da Netflix Netflix/Divulgação Novo herói de ação é mistura de Rambo com John Wick Thales de Menezes Você já viu esse filme, com outro nome e outro ator: 'Rambo', com Sylvester Stallone. 'Rebel Ridge' é um filme de ação feito para transformar Aaron Pierre em ídolo do gênero. E funciona muito bem. Ele interpreta Terry Richmond, ex-fuzileiro naval que precisa pagar a fiança para libertar o primo, preso numa cidadezinha de caipiras. Ao chegar lá, é agredido e roubado por alguns policiais locais. Vai até a delegacia prestar queixa, e todos ali pedem que ele vá embora, sem o dinheiro e sem o primo, porque não sabe onde está se metendo. Claro que ele não vai seguir o conselho, e a pancadaria logo rola solta. Impossível ser mais parecido com roteiro de 'Rambo', o primeiro filme com o personagem, de 1982, uma excelente aventura de ação. Aaron Pierre tem tudo para emplacar. Com um rosto impassível, está bem encaixado em um personagem que fala pausadamente, mantém a calma e só explode na hora da briga. É quase uma versão negra de John Wick, de Keanu Reeves. Vale assistir. 'Rebel Ridge', 2024

Direção Jeremy Saulnier

Elenco Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb

Classificação 14 anos

'Twisters' repete fórmula com mais tecnologia 'Twisters' é uma refilmagem anabolizada de 'Twister', de 1996. Repete a escalação de um casal de peritos em tornados, desta vez com Daisy Edgar-Jones e Glen Powell. Como a tecnologia avançou nesses quase 30 anos, o que era espetacular no primeiro filme vem agora ampliado. Para quem viu o original pode parecer meio sem graça. Aqueles que se defrontarão pela primeira vez com a fúria da natureza devem gostar. 'Twisters', 2024 | Direção - Lee Isaac Chung | Elenco - Daisy Edgar-Jones, Glen Powell | Classificação - 12 anos | Onde - Prime Video, ClaroTV+ California Filmes/Divulgação Um romance que vale muito pela grande beleza O que seria do cinema francês sem filmes românticos, de narrativa arrastada, passados em paisagens belíssimas? Essa é a cartilha seguida por 'A Musa de Bonnard', que narra a vida do pintor Pierre Bonnard (1867-1947) e a mulher, Marthe de Méligny, durante cinco décadas. O diretor e roteirista Martin Provost tira leite de pedra para transformar esse caso de amor em um filme muito atraente. Para os românticos, claro. 'A Musa de Bonnard', 2023 | Direção - Martin Provost | Elenco - Cécile de France, Vincent Macaigne, Stacy Martin| Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, Amazon Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Liev Schreiber e Nicole Kidman formam 'O Casal Perfeito' Divulgação/Netflix Nicole Kidman numa minissérie perdida entre comédia e policial A sede da Netflix deve ter um retrato de Nicole Kidman na parede com a legenda: 'Funcionária do Mês'. A atriz australiana faz um filme atrás do outro para a plataforma. Agora, está na minissérie 'O Casal Perfeito', um tanto fraca. A ação se passa em Nantucket, região de casas de famílias abastadas dos EUA. Nicole é Greer, casada com Tag (Liev Schreiber), e ambos promovem uma festa. Belos e simpáticos, formam o casal do título da minissérie, embora muitos outros entre os convidados também possam ser classificados assim. Às vésperas do evento, a história vai bem como comédia de costumes. Mas o corpo de uma pessoa assassinada é encontrado, e a guinada para filme policial não faz bem ao roteiro. Detetives entram em cena, e muitos convidados podem ser enquadrados como suspeitos. O enredo não se transforma totalmente em história de detetive, mas essa indefinição entre policial e comédia não é bem levada adiante. Mas o título já é o mais assistido no streaming. Culpa de Nicole, claro. 'O Casal Perfeito', 2024

Criação Jenna Lamia

Elenco Nicole Kidman, Liev Schreiber, Eve Hewson

Classificação 14 anos

FIQUE DE OLHO Quando os sul-coreanos querem criar uma série absurda, simplesmente não têm limites. 'O Esquadrão de Seul' não é para todos os públicos. Na história, um experiente agente de elite precisa formar um grupo de combate ao crime com os piores elementos da força policial. O roteiro não tem o menor senso do ridículo. O humor mistura pastelão com boas ideias que têm um pouco de sutileza. Os capítulos estão sendo lançados aos poucos. Vale acompanhar. 'O Esquadrão de Seul', 2024 | Criação - Ok-gyu Lee | Elenco - Seo Hyun-woo, Kim Dong-wook, Park Ji-hwan | Classificação - 12 anos | Onde - Disney+ Max/Divulgação PARA MARATONAR Este espaço na newsletter às vezes alerta para boas produções que podem sair do catálogo. Caso da ótima 'Barry', que teve quatro temporadas de 2018 a 2023. Criada e estrelada por Bill Hader, comediante de sucesso no 'Saturday Night Life', a série tem tom de tragicomédia. Mostra um assassino profissional que viaja a Los Angeles e acaba ficando por lá, frequentando aulas de teatro com um professor interpretado por Harry Winkler, o eterno Fonzie da série 'Happy Days'. 'Barry', 2018-2023 | Criação - Bill Hader, Alec Berg | Elenco - Bill Hader, Henry Winkler | Classificação - 16 anos | Onde - Max CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Cena do filme de terror 'Linha Mortal' Max/Divulgação Por que assistir a 'Linha Mortal'? As produções americanas dos anos 1980 foram marcadas por filmes estrelados por um bando de jovens atores. Uma turminha que tinha Molly Ringwald, Emilio Estevez, Andrew McCarthy, Demi Moore e mais um monte. Na virada para a década seguinte, os fedelhos cresceram e se espalharam por vários projetos. Um dos últimos desses filmes com um elenco grupal é 'Linha Mortal', lançado em 1990. Joel Schumacher, na época muito ativo no mercado, dirigiu esse terror que não é nada sangrento, mas sabe assustar. No elenco, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Oliver Pratt, William Baldwin e Julia Roberts, que vinha do sucesso de 'Uma Linda Mulher'. O quinteto interpreta estudantes de medicina que resolvem fazer experiências com 'quase morte', usando como cobaias eles mesmos. A cada nova tentativa, eles avançam mais em períodos maiores nessas imersões, até que lembranças do passado começam a interferir nas experiências, com resultados terríveis. Além da nostalgia que provoca, é filme de terror muito bom. 'Linha Mortal', 1990

Direção Joel Schumacher

Elenco Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, Julia Roberts>

Classificação 16 anos

Adeus a James Earl Jones Antes de conhecer James Earl Jones, uma geração inteira ouviu James Earl Jones. Foi em 1977, quando 'Guerra nas Estrelas' mudou para sempre a história do cinema e apresentou o vilão que se tornaria, até hoje, a régua da vilania na cultura pop: Darth Vader. Veja a homenagem de Roberto Sadovski ao astro. Relembre o ator Divulgação/ Paris Filmes 'Meu Amigo Pinguim' O longa chegou aos cinemas com a história do pescador João, que salvou um pinguim e criou uma amizade verdadeira com o animal. Em entrevista, o protagonista Jean Reno e o diretor David Schurmann contam como foi trabalhar com pinguins durante as gravações. Spoiler: teve uma bicada envolvida! Leia a entrevista Alile Onawale Plano Geral Bate-papo sobre tudo o que rola no cinema do Brasil e do mundo. Nesta semana, falamos sobre o prêmio de roteiro que 'Ainda Estou Aqui' levou em Veneza --e como ele aproxima o Brasil do Oscar. Flavia Guerra e Vitor Búrigo apresentam sempre às quartas, às 11h, na home do UOL e no YouTube de Splash. Confira o programa