Um homem e uma mulher na cozinha, com umas câmeras ao redor. Não é o enésimo reality show de culinária na TV, mas, sim, a boa adaptação do livro 'O Sabor da Vida', de Marcel Rouffv (1877-1936), escritor suíço radicado na França. Já habituada a filmes com receitas fazendo parte do roteiro, basta lembrar o sucesso gigante de 'Chocolate', Juliette Binoche interpreta Eugenie, cozinheira profissional prestigiada em 1885, trabalhando há 20 anos com o parceiro Dodin (Benoît Magimel). O enredo é de uma leveza incomum. Os dois são apaixonados, mas ela não quer se casar com ele, que insiste no enlace. Para seduzir a amada, ele decide fazer algo inédito na relação entre os dois: cozinhar para ela. É incrível, mas com esse fiapo de roteiro o diretor vietnamita Anh Hung Tran, que fez o cult 'O Cheiro do Papaia Verde', consegue um filme encantador. Com esse trabalho, conquistou no ano passado o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes. Mas o filme não obteve a indicação na categoria de filme internacional no último Oscar, intenção declarada do governo francês ao financiar a produção. 'O Sabor da Vida', 2023

Direção Anh Hung Tran

Elenco Juliette Binoche, Benoît Magimel e Emmanuel Salinger

Classificação 14 anos

Bruxa assombra bar em mais um terror bacana O filão dos filmes de terror não para de crescer. Neste ano são 26 títulos do gênero programados para os cinemas do Brasil, pela primeira vez mais de dois por mês numa temporada. E já foi para o streaming 'A Bruxa dos Mortos: Baghead', que vai nessa linha de entidades malignas surgindo em todos os cantos. Aqui, a criatura está no bar herdado pela mocinha. Ela pensa até em acolher a assombração, mas logo isso se revela uma péssima ideia. 'A Bruxa dos Mortos: Baghead', 2024 | Direção - Alberto Corredor | Elenco - Freya Allen, Jeremy Irvine | Classificação - 14 anos | Onde - Amazon, AppleTV Prime Video/Divulgação Russell Crowe brilha como um ex-policial doente Depois do ótimo 'O Exorcista do Papa', que ganhará uma continuação, Russell Crowe acerta mais um bom filme com 'A Teia'. O homem que ganhou duas vezes o Oscar faz o papel de um detetive afastado da polícia por sofrer de Alzheimer. Ele decide voltar à ativa porque um antigo caso no qual trabalhou é reaberto. A investigação foca um assassinato brutal, e Roy Freeman tem que superar suas dificuldades físicas para descobrir a verdade sobre o que aconteceu. 'A Teia', 2024 | Direção - Adam Cooper | Elenco - Russell Crowe, Karen Gillan, Marton Csokas| Classificação - 16 anos | Onde - Prime Video Primeira 'novela' da Netflix é somente uma série com poucos atrativos 'Pedaço de Mim' foi tratada durante meses na imprensa como a primeira novela brasileira da Netflix. Isso só foi reforçado com as primeiras fotos de divulgação, com um casal egresso da Globo: Juliana Paes e Vladimir Brichta. Finalmente lançada, surpreende ter apenas 17 capítulos, muito menos que a tradição da teledramaturgia diária no Brasil. E outra surpresa está no conteúdo: as novelas se caracterizam por vários núcleos narrativos que se alternam na telinha: os ricos, os pobres, os jovens, a turma engraçada, os vilões caricatos... Aqui, toda a narrativa está centrada no casal O enredo é um delírio. Liana (Juliana) descobre uma traição do marido, Tomás (Brichta), e sai para uma noitada sozinha. É drogada por Oscar (Felipe Abib), que transa com ela sem camisinha. Então surge um caso raríssimo da medicina, segundo o roteiro, dois óvulos foram fecundados por homens diferentes. Ela espera gêmeos, um filho do marido e outro do amante casual. É em cima dessa situação que a história toda se desenrola. O resultado é sofrível, com cenas arrastadas. Mas está todo mundo vendo, claro. 'Pedaço de Mim', 2024

Criação Angela Chaves

Elenco Juliana Paes, Vladimir Brichta e Felipe Abib

Classificação 14 anos

Esqueça o título brasileiro, 'O Poder e a Lei'. Os fãs chamam a série pelo original, 'Lincoln Lawyer', que é explícito: o protagonista é um advogado azarado que anda por Los Angeles com seu velho Lincoln, carro clássico dos anos 1970. Mas a vida de Mickey Haller, já complicada, fica mais difícil quando ele aceita defender um bilionário acusado de matar a mulher e seu amante. A série tem duas temporadas e a terceira vem aí. 'Lincoln Lawyer', 2022-2024 | Criação - Ted Humphrey, David E. Kelley | Elenco - Manuel Garcia-Rulfo, Becki Newton, Jazz Raycole | Classificação - 18 anos | Onde - Netflix A série 'O Degelo' é mais uma que aposta em detetives com casos complicados e muitos problemas pessoais. O legal dessa série que vai sair logo da programação do streaming é ser uma produção polonesa e apresentar uma atriz incrível, Katarzyna Wajda, no papel da policial que, enquanto lida com os efeitos da morte ainda recente do marido, investiga o assassinato de uma jovem mãe e seu filho recém-nascido. O ritmo é rápido, ficando fácil de maratonar. 'O Degelo', 2022 | Criação - Marta Szymanek | Elenco - Katarzyna Wajda, Bartolomiej Kotschedoff, Konrad Beta | Classificação - 14 anos | Onde - Max Por que assistir a 'A Mulher do Lado'? Se esta edição da newsletter abre com um filme romântico francês, ela se encerra com um dos melhores exemplares dessa categoria. 'A Mulher do Lado' foi um surpreendente sucesso de bilheteria em vários países, inclusive no Brasil. É o penúltimo filme do diretor François Truffaut (1932-1984), que foi, ao lado de Jean-Luc Godard e Alain Resnais, um dos líderes do movimento Nouvelle Vague, que revolucionou o cinema nos anos 1960. Se Truffaut assinou obras audaciosas como 'Jules e Jim' e 'A Noite Americana', aqui em 'A Mulher do Lado' ele apresenta um relato aparentemente bem-comportado de amor. No caso, de amantes que se reencontram muitos anos depois do caso da juventude, agora casados com outros parceiros e, por ironia, vizinhos. Mas o filme tem muitas interpretações possíveis, em várias camadas no roteiro. E dois ótimos atores no auge de suas carreiras, Gérard Depardieu e Fanny Ardant, então mulher do diretor. Por trás dos sentimentos reprimidos dos protagonistas, Truffaut consegue criar dois personagens fascinantes e intensos. 'A Mulher do Lado', 1981

Direção François Truffaut

Elenco Gérard Depardieu, Fanny Ardant e Henri Garcin

Classificação 16 anos

'Twisters' É um filme-evento de altíssimo gabarito! Espetáculo de efeitos especiais temperado com uma pitada de drama humano, ele existe para ser assimilado, saboreado e descartado. Entretenimento puro, com um leve subtexto social, decente quando a turma fica no blá-blá-blá e eletrizante quando pega fogo. Uma beleza! Leia mais Mia Goth Fernanda Talarico - Mia Goth é a polêmica e versátil neta da atriz brasileira Maria Gladys. Ela é um dos nomes mais importantes do terror dos últimos anos. Seu principal trabalho é a trilogia da A24 iniciada com 'X - A Marca da Morte', em 2022, e que se encerra com "MaXXXine", que chega hoje aos cinemas. Leia mais Plano Geral Bate-papo sobre tudo o que rola no cinema do Brasil e do mundo. O tema desta semana é a volta triunfal de Tim Burton com 'Beetlejuice Beetlejuice', que traz às telas os espíritos do clássico de 1988. Flavia Guerra e Vitor Búrigo apresentam sempre às quartas, às 11h, na home do UOL e no YouTube de Splash. Leia mais