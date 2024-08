Quinta-feira, 29/08/2024 Ingrid Torelli, David Dastmalchian e Laura Gordon em 'Entrevista com o Demônio' Diamond Films/Divulgação Filme de terror leva o espectador de volta à década de 1970 Thales de Menezes 'Entrevista com o Demônio' pode não figurar entre os dez melhores filmes da temporada, mas inevitavelmente será lembrado como um dos mais inovadores dos últimos tempos. Em meio à torrente de produções de terror no mercado, é uma usina de boas ideias. Em 1977, o apresentador Jack Delroy está buscando novas atrações para alavancar o ibope de seu programa noturno na TV. E aparece uma ideia estranha: uma mulher garante que controla uma garota possuída pelo demônio e pode levá-la ao estúdio. Delroy aceita receber a menina. E, ao vivo, todos vão descobrir que a garota endemoniada não é uma farsa. As consequências de sua aparição na TV são estrondosas. Os irmãos diretores Cameron e Colin Cairnes levam o espectador direto aos anos 1970. Não se trata apenas de cenários e roupas. Eles trabalham com iluminação, textura do filme, enquadramentos, tudo remetendo ao passado. E o roteiro é inventivo demais. 'Entrevista com o Demônio' já nasceu um clássico do terror. Só falta mais gente perceber isso. 'Entrevista com o Demônio', 2023

Direção Cameron e Colin Cairnes

Elenco David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss

Classificação 16 anos

Onde AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Universal Pictures/Divulgação Franquia do vilão mais querido não perde o pique Nada mais natural que as animações de sucesso tenham continuações. Afinal, os pequenos gostam de ver e rever os mesmos personagens várias vezes. 'Meu Malvado Favorito' chega exibindo um frescor incrível ao quarto filme, sem contar os spin-offs com os minions, os baixotes amarelinhos. O ritmo é frenético, alguns novos tipos são bem engraçados e a trama segura o interesse. Que venha o quinto. 'Meu Malvado Favorito 4' | Direção - Chris Renaud, Patrick Delage | Elenco - Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin (vozes)| Classificação - Livre | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video Sony Pictures/Divulgação Bom humor e romance durante a corrida espacial Comédia romântica tem de monte, mas esta traz um cenário inusitado. Scarlett Johansson é uma marqueteira contratada pela Nasa para dar glamour às viagens espaciais. Channing Tatum é o chefe da missão que tentará pousar na Lua. Entre bons lances de humor, o filme cutuca a velha teoria da conspiração de que os Estados Unidos não teriam chegado à superfície lunar e isso gerou imagens falsas do pouso. 'Como Vender a Lua', 2024 | Direção - Greg Berlanti | Elenco - Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Prime Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Alexandre Rodrigues repete seu papel de 'Cidade de Deus' em nova série Max/Divulgação Nova série resgata personagens de 'Cidade de Deus' 'Cidade de Deus' (2002) exibiu ao mundo um retrato crível e emocionante das favelas. O premiado filme dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund acabou gerando série de TV e documentário. Agora, chega outro 'filhote'. 'Cidade de Deus: A Luta Não Para' se passa 20 anos depois dos acontecimentos do filme original e traz a versão madura do personagem Buscapé, interpretado pelo mesmo ator, Alexandre Rodrigues. Agora ele é um repórter fotográfico que volta ao cenário da juventude para encontrar amigos e novos personagens. A série foi lançada no último domingo (25) na Max, em episódios semanais. Com apenas um para analisar, a impressão é que a qualidade segue alta. O elenco tem pesos pesados como Marcos Palmeira e Andréia Horta. Uma dúvida deve ser respondida nos próximos cinco episódios. Nas últimas duas décadas, as comunidades foram cenários de produções visuais. Então a nova série não traz a mesma surpresa de 'Cidade de Deus'. Precisa realmente trazer uma boa história para vingar. 'Cidade de Deus: A Luta Não Para', 2024

Direção Aly Muritiba

Elenco Alexandre Rodrigues, Andreia Horta, Wayne LeGette

Classificação 14 anos

Onde Max (Trailer) Max/Divulgação FIQUE DE OLHO Em 2020, 'Industry' ganhou elogios ao trazer o mundo dos negócios à ficção de streaming, mostrando jovens banqueiros tentando se reerguer depois do colapso de 2008. A segunda temporada, em 2022, foi fraca. Agora, a terceira, com episódios lançados a cada domingo, introduz no elenco Kit Harington, o Jon Snow de 'Game of Thrones'. Com esse novo chamariz, é bom ficar de olho até o último episódio, no dia 29 de setembro. 'Industry', 2020-2024 | Criação - Mickey Down, Konrad Kay | Elenco - Myha'la, Marisa Abela, Kit Harington | Classificação - 16 anos | Onde - Max Netflix/Divulgação PARA MARATONAR Wyatt Earp (1848-1929) foi um policial no século 19, e seus feitos o transformaram em lenda do Velho Oeste. Depois de muitos filmes inspirados nele, chega uma minissérie de seis episódios, 'Wyatt Earp and the Cowboy War'. A proposta é dar um tom documental, com narração de Ed Harris, misturado a cenas com atores. Tim Fellingham está bem no papel do homem da lei. Agrada a fãs de documentários e adoradores de western. 'Wyatt Earp and the Cowboy War', 2024 | Criação - Patrick Reams | Elenco - Ed Harris (narrador), Tim Fellingham | Classificação - 14 anos | Onde - Netflix Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Gena Rowlands e Winona Ryder em 'Uma Noite sobre a Terra' Fine Line Features/Divulgação Por que assistir a 'Uma Noite sobre a Terra'? Na virada para os anos 1990, Jim Jarmusch era o principal diretor independente americano, com o sucesso cult de 'Estranhos no Paraíso' (1984), 'Down By Law' (1986) e 'Mistery Train' (1989). Aí escreveu e dirigiu o ótimo e filosófico 'Uma Noite sobre a Terra'. É um filme episódico que mostra cinco corridas de táxi em Los Angeles, Nova York, Paris, Roma e Helsinque. O roteiro de cada historinha é a conversa entre taxistas e passageiros. Em Los Angeles, uma taxista (Winona Ryder, no auge da badalação) faz corrida com uma descobridora de talentos (a magistral Gena Rowlands, que morreu há duas semanas). A empresária se encanta com a motorista e oferece uma chance em Hollywood, mas a garota tem dúvidas sobre largar a segurança financeira do táxi. Em Roma, o italiano Roberto Benigni ('A Vida É Bela'), dirigido por Jarmusch em 'Down By Law', tem como passageiro um homem moribundo, em outra conversa que cativa o espectador. As outras também são bacanas, com o texto irônico e sofisticado do diretor. 'Uma Noite sobre a Terra', 1991

Direção Jim Jarmusch

Elenco Winona Ryder, Gena Rowlands, Roberto Benigni

Classificação 18 anos

