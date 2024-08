Samuel Kircher e Léa Drucker no filme francês 'Culpa e Desejo' Synapse/Divulgação 'Culpa e Desejo' arrebata com o romance entre uma mulher e seu enteado Thales de Menezes A diretora francesa Catherine Breillat gosta de provocações. Foi ela que trouxe a um filme dramático o astro pornô Rocco Siffredi no polêmico 'Anatomia do Inferno' (2004), entre outras ousadias. Agora, ela decidiu refilmar um drama dinamarquês, 'Rainha de Copas', de 2019. É a história de Anne, uma advogada de muito sucesso, dedicada a casos de abuso sexual de menores, que se relaciona com Theo, filho adolescente de uma relação anterior de seu marido. A trama já é potencialmente explosiva, mas Breillat consegue incrementar o filme ao criar uma Anne com perfil muito mais intrigante do que a original. A mulher é manipuladora, até um pouco cruel, e se mostra conectada a um mundinho particular. De alguma forma, ela acredita que poderá proteger sua família e sua carreira e ainda assim continuar o caso romântico com o enteado. Num filme que busca apoio em sutilezas do roteiro, boas atuações são essenciais. Embora o jovem Samuel Kircher não seja brilhante como Theo, Léa Drucker tem uma performance fantástica como Anne, compondo um tipo entre tresloucada e controlada. 'Culpa e Desejo', 2023

Direção Catherine Breillat

Elenco Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin

Classificação 16 anos

Onde Prime Video (Trailer) Publicidade Já disponível na sua tela... Downtown/Paris/Divulgação Sergio Mallandro tira risadas do próprio fracasso Sucesso estrondoso na TV desde os anos 1980, lançado por Silvio Santos. Vendedor de milhões de discos e ator em campeões de bilheteria, como 'Lua de Cristal', com Xuxa. Mesmo assim, Sergio Mallandro teve uma fase de vacas magras. E ele resolve levar aos cinemas uma comédia um tanto amarga sobre seu período de ostracismo. Perfeito para fãs saudosos do homem que fazia rir com o bordão 'Glu-Glu'. 'Mallandro: O Errado que Deu Certo' | Direção - Marco Antonio de Carvalho | Elenco - Sergio Mallandro, Marianna Alexandre | Classificação - 10 anos | Onde - AppleTV Paris/Divulgação 'Os Estranhos: Capítulo 1' busca a origem do terror 'Os Estranhos', de 2008, era um bom exemplar do subgênero de gangue cruel que surge do nada para atazanar família inocente. Teve uma continuação fraca, em 2018, e agora vem um 'prequel', que conta fatos que antecedem o filme original. Não é nada brilhante, mas é bom passatempo e tem a assinatura de Renny Harlin, que já foi um diretor de mais prestígio há um bom tempo, fazendo 'Duro de Matar 2' e 'Do Fundo do Mar'. 'Os Estranhos: Capítulo 1', 2024 | Direção - Renny Harlin | Elenco - Madelaine Petsch, Ryan Bown, Matus Lajcak | Classificação - 16 anos | Onde - Prime Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Joey King em cena da minissérie 'Somos os que Tiveram Sorte' Disney+/Divulgação Uma saga familiar emocionante na Segunda Guerra Mundial Não é sempre que filmes e séries que encabeçam listas de mais vistos correspondem a produções realmente boas. Mas isso acontece com a minissérie 'Somos os Que Tiveram Sorte'. Ela é baseada no romance homônimo de Georgia Hunter, lançado no Brasil pela editora Record em 2018 e ainda encontrável nas livrarias. É uma obra emocionante, e a minissérie também sabe extrair tensão da saga da família Kurc, que é obrigada a se separar em 1939, com a chegada dos nazistas à Polônia. É praticamente uma estrutura de telenovela brasileira, com vários núcleos se desenvolvendo em lugares diferentes, enquanto a obstinada família se esconde em porões, sob identidades falsas ou simplesmente foge para não morrer. Não há sentimentalismo, a emoção vem das situações ultrajantes a que os Kurcs são submetidos. O elenco é muito bom e pouco conhecido, exceto por Joey King, como a jovem Halina Kurc. Ela apareceu muito bem há pouco tempo, na comédia romântica 'Tudo em Família', já indicada na TORPEDO, na qual ela rouba o filme de Nicole Kidman. 'Somos os Que Tiveram Sorte', 2024

Criação - Erika Lipez

Elenco - Joey King, Logan Lerman, Hadas Yaron

Classificação - 14 anos

Onde - Disney+ (Trailer) Netflix/Divulgação FIQUE DE OLHO Os episódios de 'O Amor Volta para Casa' estão sendo lançados aos poucos, dois deles por semana, até que os 12 da temporada estejam disponíveis, em 15 de setembro. Vale a pena acompanhar, porque, pelo menos neste início, é muito divertida a história de um homem que se divorcia após uma falência e, 14 anos depois, bilionário, quer reconquistar a ex-mulher e a filha. A conferir até quando as séries sul-coreanas vão manter esse nível. 'O Amor Volta para Casa', 2024 | Criação - Kim Da-Ye | Elenco - Choi Min-ho, Ji Jin-hee, Kim Ji-Soo | Classificação - 10 anos | Onde - Netflix Netflix/Divulgação PARA MARATONAR Chegou finalmente a quarta temporada de 'The Umbrella Academy', simplesmente a melhor série baseada em quadrinhos que já foi feita. É hora de um desfecho para as atabalhoadas viagens temporais dos irmãos adotivos superpoderosos criados no gibi por Gerard Way e pelo brasileiro Gabriel Bá. Como as temporadas foram exibidas em intervalos muito longos, desde 2019, maratonar tudo é uma boa ideia. 'The Umbrella Academy', 2019-2024 | Criação - Steve Blackman, Jeremy Slater | Elenco - Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Aidan Gallagher | Classificação - 16 anos | Onde - Netflix Newsletter Dicas de Filmes e Séries - Estreias 15/08 NOVO Arte Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg em cena de 'Acossado' Divulgação Por que assistir a 'Acossado'? Jean-Luc Godard, como todos os seus colegas de redação na revista 'Cahiers du Cinéma' na Paris dos anos 1950, adorava filmes policiais americanos. Em 1960, decidiu fazer um. Nascia ali 'Acossado', que definiu o movimento Nouvelle Vague, uma nova maneira de levar narrativas à tela. 'Acossado' é um policial americano em seu esqueleto, mas envolto por um filme francês. Quer dizer, o filme francês na concepção de Godard: intelectualizado, romântico, engraçado. E com dois atores magnéticos: Jean-Paul Belmondo, como o bandido pilantra e charmoso, e Jean Seberg, no papel da musa que motiva toda a ação do filme. Nos anos seguintes, Godard iria enveredar por filmes complexos, às vezes verborrágicos, nos quais abandona a edição linear das cenas e propõe ao espectador um quebra-cabeças. Mas em 'Acossado' ele fez seu filme juvenil, aventureiro, sensual. Para alguns, um exercício de estilo. Para outros, já uma precoce obra-prima. É o despertar de um gênio. 'Acossado', 1960

Direção Jean-Luc Godard

Elenco Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Van Doude

Classificação 14 anos

