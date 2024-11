Sérgio Malheiros e Bruna Marquezine na série 'Amor da Minha Vida' Star+/Disney+/Divulgação Bruna Marquezine brilha em série nacional para o público jovem Thales de Menezes Demorou bastante, mas finalmente estreia uma minissérie de produção brasileira que não parece uma novela de TV meio tosca e perdida no streaming. Os roteiristas estavam travados num formato para arcos maiores, que não eram resolvidos direito em narrativas curtas. E 'Amor da Minha Vida' acerta a mão num produto para o público jovem, uma faixa que tem a seu alcance dezenas e dezenas de boas atrações vindas dos estúdios dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Assim, tem tudo para emplacar. Bruna Marquezine interpreta Bia, uma garota que tem compulsão por começar namoros e depois terminá-los de uma hora para outra, sem o menor remorso de quebrar corações pelo caminho. Aí ela conhece Victor (Sérgio Malheiros) e engata uma relação de ata-e-desata. Às vezes cai num clichê aqui ou ali, mas o resultado é positivo. O roteiro de Matheus Souza é realmente engraçado, e Bruna entrega muito no papel. Estava tão empolgada com a produção que estreia também como codiretora. 'Amor da Minha Vida', 2024

Direção Matheus Souza

Elenco Bruna Marquezine, Sérgio Malheiros, Agda Couto

Classificação 18 anos

Já disponível na sua tela... Diamond Films/Divulgação Anna Kendrick estreia na direção em bom thriller Nome de sucesso em comédias românticas e até em filmes de humor muito escrachado, a atriz Anna Kendrick surpreende muito ao dirigir seu primeiro longa. Em 'A Garota da Vez', ela assume também o papel principal, como uma atriz iniciante que decide participar de um reality show de namoro na TV nos anos 1970 e acaba escolhendo um serial killer como pretendente. Um roteiro delirante? Não. Foi baseado num incrível caso real. 'A Garota da Vez', 2024 | Direção - Anna Kendrick | Elenco - Anna Kendrick, Daniel Zovatto, Tony Hale | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+ Disney+/Divulgação Saga 'Alien' rejuvenesce heróis contra monstros 'Alien' é uma franquia bem singular. Cada filme teve um diretor diferente, e isso impôs abordagens que levaram a luta dos humanos contra monstros cheios de dentes a novos tipos de ação. 'Alien: Romulus', o nono filme da fila, é praticamente uma refilmagem do original de 1978. No lugar da graúda Sigourney Weaver entra a mignon Cailee Spaeny, a fotógrafa novata de 'Guerra Civil'. Fede Alvarez dirige bem um elenco jovem e com garra. 'Alien: Romulus', 2024 | Direção - Fede Alvarez | Elenco - Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux | Classificação - 16 anos | Onde - Disney+ O QUE ESTÁ BOMBANDO Samara Weaving em cena de 'Casamento Sangrento' Netflix/Divulgação 'Casamento Sangrento' se equilibra entre terror e comédia O filme é de 2019, mas a Netflix resolveu bombar o título em seu catálogo, e 'Casamento Sangrento' entrou na lista dos mais vistos. Mesmo tardio, o sucesso é merecido. A dupla de diretores, os americanos Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, iria se reunir novamente em 2022, na boa refilmagem de "Pânico". Mas aqui já demonstram inventividade para o gênero. Samara Weaving interpreta Grace, garota que vai se casar com Daniel (Adam Brody), filho de um bilionário. Parte da família vê a noiva com desconfiança, mas a moça vai descobrir que esse é o menor de seus problemas. A família tem uma tradição de fazer jogos para receber um novo integrante. Dependendo de sorteio, podem ser passatempos inofensivos ou violentos jogos mortais. Grace passa a ser caçada pelos novos parentes, armados com rifles, pistolas, facas e até uma foice que uma tia maluca manuseia habilmente. 'Casamento Sangrento' é mesmo engraçado, e o sucesso desse resgate da Netflix provocou o anúncio de uma continuação. 'Casamento Sangrento', 2019

Direção Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Elenco Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien

Classificação 18 anos

Max/Divulgação FIQUE DE OLHO O filme mexicano 'Como Água para Chocolate' chegou aos cinemas em 1992 e agradou em cheio. Um filme para o público feminino, contando a jornada de uma mulher que, impedida de casar com o homem que ama, descobre seu talento culinário! Na nova minissérie, quem assume o papel da heroína mexicana é a inglesa Irene Azuela, por quem já vale assistir até o último episódio, que chega em 8 de dezembro. 'Como Água para Chocolate' 2024 | Criação - Ana Lorena Pérez Ríos, Julián de Tavira | Elenco - Irene Azuela, Louis David Horné | Classificação - 14 anos | Onde - Max Disney+/Divulgação PARA MARATONAR 'O Dia do Chacal' foi um longa de sucesso nos cinemas, em 1973. Conta a história verdadeira de tentativa de assassinato do presidente francês Charles de Gaulle, em 1963. Agora, chega ao formato de minissérie, com Eddie Redmayne no papel do matador contratado para a missão. É um drama de espionagem enxuto, elegante, cerebral. E o roteiro é engenhoso ao ampliar a ação, adicionando boas sequências ao livro original de Frederick Forsyth. 'O Dia do Chacal', 2024 | Criação - Ben Watkins | Elenco - Eddie Redmayne, Lashana Lynch | Classificação - 16 anos | Onde - Disney+ CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Richard Gere e Brooke Adams em cena de 'Cinzas no Paraíso' Paramount Pictures/Divulgação Por que assistir a 'Cinzas no Paraíso'? Este é o segundo filme do diretor Terrence Malick, lançado em 1978, dois anos depois da incrível estreia com 'Badlands'. Ele se tornaria um dos maiores diretores americanos, e nesse drama ambientado no início do século passado já entrega uma história diante da qual é impossível ficar indiferente. Richard Gere, que se tornaria um astro, e Brooke Adams, que não teve a carreira que todos esperavam, são um casal, Bill e Abby, que deixa Chicago para tentar a vida como trabalhadores em fazendas, fingindo serem irmãos. E os dois vão parar na propriedade de um homem irascível, amargo e solitário, papel que Malick entregou ao dramaturgo Sam Shepard, na época despontando como um grande nome do teatro americano. O desempenho do trio é fundamental para sustentar uma história pesada. Bill e Abby descobrem que o fazendeiro sofre de uma doença grave e vislumbram uma chance de tomar suas terras. O plano dos dois é fazer com que ele se apaixone por Abby. Após ela se casar com ele, podem esperar por uma morte natural ou até mesmo matá-lo para ficar com a propriedade. A questão central do filme é que Abby começa a se afeiçoar realmente ao homem, o que provoca revolta no falso irmão, e as coisas começam a caminhar para um confronto. Na mão de Malick, tudo se transforma em poesia visual, num filme belíssimo, e um intrincado drama psicológico. 'Cinzas no Paraíso', 1978

Direção Terrence Malick

Elenco Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard

Classificação 12 anos

Internet/Reprodução 'Uma contadora de histórias': Malala usa o cinema para dar voz às mulheres Extracurricular. O nome da produtora que a ativista Malala Yousafzai fundou e que lançou há pouco seu primeiro filme, "As Últimas Mulheres do Mar", em cartaz na AppleTV+, não poderia ser mais perfeito. É exatamente trazer uma formação do olhar, entreter e informar que ela quer por meio do cinema. Segundo Flavia Guerra, colunista de Splash, foca principalmente contar histórias de mulheres que têm trajetórias que merecem ser contadas também no cinema. Leia texto Netflix Irretocável, 'Senna' celebra época em que éramos todos campeões Ayrton Senna liderava o grande prêmio de San Marino, na Itália. Na 7ª volta, uma falha mecânica o fez atingir violentamente uma barreira de concreto na curva do Tamburello. A minissérie "Senna" abre com essa cena. Sem sensacionalismo ou espetacularização. Salta então para os olhos do espectador. Choque, impacto e tristeza. Uma forma ousada e contundente de começar. Para Roberto Sadovski, colunista de Splash, a única forma! Veja crítica Divulgação/ Disney Novo 'Moana' revela a dor e a beleza de deixar quem se ama para trás "Moana 2" chegou aos cinemas e, se no primeiro filme acompanhamos os anseios da protagonista de viver uma aventura, agora o desafio é outro. A heroína precisa não apenas quebrar a maldição que envolve seu povo, mas também deixar para trás Simea, sua irmã mais nova. Assim, ela faz o que poucas animações da Disney fizeram até hoje: deixa a possibilidade de um amor romântico e foca a relação de duas irmãs que se amam e criam um sentimento de respeito e carinho. Leia crítica