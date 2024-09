Quinta-feira, 26/09/2024 Blake Lively é a protagonista do drama romântico 'É Assim que Acaba' Sony Pictures/Divulgação Best-seller de Colleen Hoover rende um bom filme dramático Thales de Menezes A americana Colleen Hoover é atualmente a maior vendedora de livros no planeta. Em 2023, por várias semanas ela chegou a ter seis obras entre os dez títulos mais vendidos nos Estados Unidos. Mas só agora Hollywood está acordando para o potencial de suas histórias. 'É Assim que Acaba', seu maior best-seller, teve adaptação para as telas que passou recentemente no circuito e agora, no streaming, já se tornou líder entre os mais vistos. E quem espera por um romance bobo para young adults pode se surpreender. Não que o enredo seja excepcional, mas trata-se de uma boa história sobre a escolha de uma mulher entre um amor do passado que reaparece e uma relação que se mostra sabotada pelo comportamento abusivo de seu par. Blake Lively, de 'Gossip Girl', segura bem o papel de Lily Bloom, mas o filme seria melhor com um ator mais talentoso para representar seu namorado tóxico. Quem faz esse papel é Justin Baldoni, também diretor, e ele é apenas mediano nas duas tarefas. 'É Assim que Acaba', 2024

Direção Justin Baldoni

Elenco Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate

Classificação 14 anos

Onde ClaroTV+, AppleTV, Amazon (Trailer) Publicidade Já disponível em sua tela... Universal Pictures/Divulgação O urso atrapalhado do kung fu continua bem engraçado O quarto 'Kung Fu Panda' não é diferente das aventuras anteriores do ursão que é mestre das artes marciais. Mas é consenso que os pequenos gostam de ver alguns filmes repetidamente. Reagem melhor à segurança de ver o que conhecem do que encarar novidades. Mas é bom ver que a franquia segura a qualidade de roteiro e animação. 'Kung Fu Panda' se firma como alternativa aos desenhos da dominante Disney/Pixar. 'Kung Fu Panda 4', 2024 | Direção - Mike Mitchell, Stephanie Stine | Elenco - Jack Black, Awkafina (vozes) | Classificação - 10 anos | Onde - Prime Video, AppleTV Warner Bros. Pictures/Divulgação Mais uma polêmica na conta de M. Night Shyamalan Numa produção de mais de um longa por ano, M. Night Shyamalan sempre leva seus filmes a discussões acaloradas entre cinéfilos: obra-prima ou algo sem pé nem cabeça? É assim com 'Armadilha'. Ele escala um Josh Hartnett como o pai que leva a filha a um show com 30 mil pessoas na plateia, e o local se transforma em território de caça a um serial killer. Mas não é só isso. Tem gente que ama e gente que odeia. É ver e decidir. 'Armadilha', 2024 | Direção - M. Night Shyamalan | Elenco - Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan | Classificação - 14 anos | Onde - ClaroTV+, AppleTV, Prime Video O QUE ESTÁ BOMBANDO? Glenn Close no filme de terror 'A Libertação' Netflix/Divulgação Glenn Close é a personificação da maldade em novo terror Se o terror tem se mostrado uma aposta segura para produções na tela grande, no streaming o gênero desembestou de vez. É difícil uma semana com nenhum exemplar assustador entre as novidades. Entre tantos lançamentos, é bom escolher aqueles que possam dar algum sinal de que têm algo de bom a oferecer. Em 'A Libertação', o atrativo atende pelo nome de Glenn Close. Uma atriz fantástica, com tantos recursos que é claramente a maior sombra que Meryl Streep tem em sua carreira. Todo mundo que viu sua personagem fervendo um pobre coelhinho em 'Atração Fatal' sabe o quanto ela pode ser convincente como a personificação da maldade. Aqui, ela é Alberta, uma mulher misteriosa, na verdade bem esquisita, que leva uma mãe e seus filhos às portas do inferno. O filme mistura todos os clichês de possessão demoníaca, com cenas fortes, e no fim até consegue fechar um roteiro bem arrematado. 'A Libertação', 2024

Direção Lee Daniels

Elenco Andra Day, Glenn Close, Anthony B. Jenkins

Classificação 16 anos

Onde Netflix (Trailer) Max/Divulgação FIQUE DE OLHO É claro que ninguém resiste. Basta olhar para a figura deformada de Colin Farrell sob a maquiagem pesada do personagem Pinguim para desejar ver a nova série estrelada por um dos maiores batvilões. A série chega em episódios semanais, e pelos dois primeiros já é possível entender que, como o Coringa, o vilão é pura angústia e inconformismo. É preciso esperar mais alguns episódios para ver se a promessa de uma grande série se confirma. 'Pinguim', 2024 | Criação - Lauren LeFranc | Elenco - Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz | Classificação - 16 anos | Onde - Max Netflix/Divulgação PARA MARATONAR As séries sul-coreanas continuam sem freio quando a ideia é contar uma história que seja a mais bizarra possível. Esta, recém-chegada ao streaming, é conhecida pelo título original, 'The Frog', e mostra como a aparição de uma estranha garota perturba de forma radical a vida do dono de uma pousada. Flertando com o thriller e até com o terror, tem performance arrebatadora da atriz Go Min-si. Vale percorrer rapidamente seus oito episódios. 'Quando Ninguém Vê', 2024 | Criação - Mo Wan-il | Elenco - Go Min-si, Yoon Kyesang, Kim Yoon-seok | Classificação - 14 anos | Onde - Netflix Newsletter Dicas de Filmes e Séries - Estreias 26_09 Arte News Publicidade CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Shirley MacLaine, Debra Winger e Jack Nicholson em 'Laços de Ternura' Paramount Pictures/Divulgação Por que assistir a 'Laços de Ternura'? No final dos anos 1970 e no início da década seguinte, Hollywood viveu uma fase de histórias simples, de pessoas comuns. Caso de 'Kramer vs. Kramer' (1979), com Dustin Hoffman e Meryl Streep, e 'Gente como a Gente', (1980), dirigido por Robert Redford. Em 1983, 'Laços de Ternura' passou o rodo no Oscar, com a narrativa do cotidiano familiar. Ganhou melhor filme, Shirley MacLaine levou Melhor Atriz e Jack Nicholson ficou com o prêmio de Coadjuvante. Curioso é que o grande desempenho é de Debra Winger, indicada que não levou estatueta. Debra interpreta Emma, filha recém-casada de Aurora (MacLaine), uma mãe de difícil capacidade de se relacionar com ela. Vivem entre tapas e beijos, em ótimas cenas das personagens. Nicholson faz o papel de Garrett, um astronauta aposentado que usa sua fama do passado para conquistar mulheres. Sua lábia parece só não surtir efeito em Aurora. Mas alguém resiste a Jack Nicholson? Um filme encantador, inteligente, como já não se faz hoje em dia. 'Laços de Ternura', 1983

Direção James L. Brooks

Elenco Shirley MacLaine, Debra Winger, Jack Nicholson

Classificação 14 anos

Diamond 'Pacto de Redenção' Roberto Sadovski - Michael Keaton atua e dirige este drama policial que também o coloca como protagonista trágico. O ator interpreta John Knox, assassino profissional que tem semanas para por seus assuntos em ordem antes de perder em definitivo suas capacidades cognitivas. Leia a crítica Divulgação / AppleTV+ 'Wolfs' Flavia Guerra - Após um hiato de 16 anos, Brad Pitt e George Clooney voltam a se encontrar nas telas no novo filme do Apple TV+. Os astros passam duas horas trocando farpas, socos, correndo e, nitidamente, se divertindo, em uma trama que passeia pelo suspense, a ação e a comédia. Saiba mais Getty Images Plano Geral Bate-papo sobre tudo o que rola no cinema do Brasil e do mundo. Nesta semana, o tema é a escolha de 'Ainda Estou Aqui' para representar o Brasil na briga por uma vaga no Oscar 2025. Flavia Guerra e Vitor Búrigo apresentam sempre às quartas, às 11h, na home do UOL e no YouTube de Splash.