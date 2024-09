Oscar: Disputa é difícil, mas 'Ainda Estou Aqui' é melhor aposta do Brasil

Walter Salles tem nas mãos a chance de colocar o Brasil entre os indicados ao Oscar 2025 com "Ainda Estou Aqui".

Escolhido para ser o representante do Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional, o longa retrata a ativista política Eunice Paiva em diferentes fases da vida. O último representante brasileiro nesta categoria foi "Central do Brasil", um filme do mesmo diretor, em 1999.

A produção, juntamente com seu elenco, tem sido comentado pela crítica internacional desde que marcou presença no Festival de Veneza, aponta Vitor Búrigo. "De acordo com o mercado internacional, é a melhor escolha do Brasil para o Oscar. E há grandes chances de chegar à categoria, não só pela qualidade dos filmes e atores, mas também pela disputa com outros países", avalia.