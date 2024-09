Quinta-feira, 19/09/2024 Margaret Qualley no longa de terror 'A Substância' Imagem Filmes/Divulgação 'A Substância' traz o etarismo para os filmes de terror Thales de Menezes 'A Substância' leva o troféu de terror esquisitão do ano. Demi Moore faz o papel de uma atriz que, preterida no mercado por não ter mais a beleza jovial, aceita tomar um remédio bizarro que permite a ela, por algum tempo, ficar rejuvenescida de forma espantosa. Aí entra a atriz Margaret Qualley, realmente um espanto de bonita. Essa troca de invólucro corporal logo se transforma num delírio assustador. E então é possível listar as referências pinçadas pela diretora Coralie Fargeat. O segundo longa da cineasta francesa mistura 'Branca de Neve', 'O Retrato de Dorian Gray', 'Frankenstein' e 'Crepúsculo dos Deuses'. E também se conecta ao filme de estreia de Fargeat, 'Vingança' (2017), violentíssimo thriller disponível na Netflix, sobre uma mulher que se vinga dos homens que a atacaram. Curiosa é a opção declarada da diretora ao usar Demi Moore por ver nela alguém que sofreu da mesma rejeição sofrida pela personagem. 'Substância' traz o etarismo aos filmes de terror, num dos grandes impactos de 2024. 'A Substância', 2024

Direção Coralie Fargeat

Elenco Margaret Qualley, Demi Moore, Dennis Quaid

Classificação 18 anos

Uma história real e vergonhosa do século 19 O gigante italiano Marco Bellocchio, 85, apresenta um novo e espetacular filme sobre dois temas que ele adora: os mecanismos da Igreja Católica e os processos de formação e ruptura na história da Itália. Aqui, ele se dedica a contar um episódio real e vergonhoso: no século 19, o sequestro de um garoto judeu em Bolonha, sob ordens do papa Pio 9, para que seja educado como católico. Cinemão de primeira. 'O Sequestro do Papa', 2023 | Direção - Marco Bellocchio | Elenco - Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi | Classificação - 12 anos | Onde - Prime Video Diamond Films/Divulgação 'Belo Desastre' está de volta com seu humor grosseiro 'Belo Desastre' se transformou em franquia e parece a melhor aposta para ser o 'Se Beber Não Case' desta década. Neste segundo filme, os colegas de faculdade Abby e Travis se casam em Las Vegas e partem para uma lua de mel no México. Cercados de amigos e parentes, o casal vê tudo dar errado, no estilo de humor pastelão e quase pornográfico que fez o filme subir na lista dos mais vistos. 'Belo Desastre: O Casamento', 2024 | Direção - Roger Kumble | Elenco - Virginia Gardner, Dylan Sprouse, Libe Barer | Classificação - 16 anos | Onde - Prime Video O QUE ESTÁ BOMBANDO Joey King (à esq.) é a protagonista do filme 'Feios' Netflix/Divulgação 'Feios' é ficção científica que não decepciona o público jovem 'Feios', o livro, abre uma série de volumes de ficção científica para público young adult, escrita pelo americano Scott Westerfeld. Tanto sucesso nas livrarias apontava claramente que o material chegaria ao streaming. 'Feios', o filme, já encabeça a lista dos mais vistos na Netflix. Não tem nada de original, pois seu enredo lembra demais o clássico sci-fi 'Fuga do Século 23', de 1976, com Michael York e Jenny Agutter, que propunha uma sociedade de jovens hedonistas onde todos morriam em sacrifício quando completavam 30 anos. Aqui a ideia é que, num mundo futuro tentando ser 'perfeito', aos 16 anos todos ganham direito de passar por cirurgias estéticas. Tudo para uma sociedade de bonitos. Joey King interpreta Tally Youngblood, prestes a ser encaminhada ao ritual de beleza. Mas ela é assediada por um grupo de garotos que querem resistir ao destino imposto a eles e não se submeter à 'bonitização'. E isso passa a ser extremante perigoso para Tally. 'Feios' é um bom passatempo. 'Feios', 2024

Direção McG

Elenco Joey King, Brianne Tju, Keith Powers

Classificação 14 anos

FIQUE DE OLHO Começaram a chegar os episódios da segunda temporada de 'O Velho', série que consegue injetar novidade nas tramas de espionagem. E poucas têm um ator tão carismático quanto Jeff Bridges, aqui no papel de Dan Chase, um ex-agente da CIA que, após 30 anos de aposentadoria, tem que enfrentar seu passado. Pelos novos episódios já disponíveis, a série continua ótima. E os cachorros de Chase continuam roubando as cenas. 'O Velho', 2022-2024 | Criação - Jonathan E. Steinberg, Robert Levine | Elenco - Jeff Bridges, John Lithgow, Bill Heck | Classificação - 18 anos | Onde - Disney+ Max/Divulgação PARA MARATONAR A passagem recente de The Weeknd fazendo show em São Paulo coincide com os rumores de que, ao contrário do previsto, 'The Idol' terá uma segunda temporada. A minissérie criada e estrelada pelo cantor canadense, ao lado de Lily-Rose, a filha de Johnny Depp, é um pesado retrato dos bastidores do show business. E põe pesado nisso. São doses fartas de sexo e drogas, em apenas cinco episódios, fáceis de maratonar. 'The Idol', 2018-2023 | Criação - Reza Fahim, Sam Levinson, The Weeknd | Elenco - The Weeknd, Lily-Rose Depp, Suzanna Son | Classificação - 18 anos | Onde - Max CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO... Rosanna Arquette e Madonna em 'Procura-se Susan Desesperadamente' Orion Pictures/Divulgação Por que assistir a 'Procura-se Susan Desesperadamente'? Em 1985, Madonna aproveitava a repercussão mundial de seu segundo álbum, 'Like a Virgin', lançado no ano anterior. Aos mais próximos, ela declarava que trocaria seu sucesso na música pelo sonho de ser atriz. Veio então 'Procura-se Susan Desesperadamente', dirigido pela cineasta feminista Susan Seidelman, uma espécie de Greta Gerwig da época. É uma produção indie que se tornou uma das grandes bilheterias daquele ano. Rosanna Arquette, vinda de anos e anos na TV, interpreta Roberta, dona de casa entediada que compra uma jaqueta que pertenceu à moderninha Susan, papel de Madonna, que é namorada de um astro de rock. Quando Susan dá um sumiço, o roqueiro pede a um amigo que procure por ela. Dez, o encarregado da missão, nunca viu Susan, mas conhece a tal jaqueta, nada discreta. Daí é um passo para que Roberta seja confundida com Susan e as confusões se acumulem. Roupas, cabelos, músicas, comportamento... Tudo leva a uma viagem direta ao mundo yuppie do anos 1980. Com humor e Madonna. 'Procura-se Susan Desesperadamente', 1985

Direção Susan Seidelman

Elenco Rosanna Arquette, Madonna, Aidan Quinn

Classificação 12 anos

