'Damasco': A vida que perde o brilho na máquina de moer gente

Em certo momento Saulo ouve alguém falar sobre "karoshi", palavra japonesa para designar quem morre por exaustão de tanto trabalhar. É uma morte literal. Há quem morra aos poucos, definhado conforme é massacrado pela rotina. Aqui o sentido é figurado. O sujeito segue existindo, mas talvez seja demais olhar para ele e dizer que ali há vida.

Saulo é o protagonista de "Damasco", HQ com roteiro de Lielson Zeni e desenhos de Alexandre S. Lourenço publicada pela Brasa. É um dos grandes quadrinhos brasileiros dos últimos anos, tanto que em 2024 venceu o Prêmio Biblioteca Nacional e foi finalista do Jabuti —vencido pelo ótimo "Como Pedra", de Luckas Iohanathan (Comix Zone)—, em ambos na categoria Histórias em Quadrinhos.

Estar esgotado assim que o dia começa. O blá-blá-blá dos colegas. Ser mais um numa engrenagem cheia de pessoas descartáveis, quase anônimas. Chegar em casa e ver tudo se repetir, repetir, repetir. E isso enquanto a vida pessoal desanda.

Há a música, o videogame, o jogo de tabuleiro. Mas são apenas bem-vindas exceções numa rotina que esmaga Saulo. Assim, qualquer notícia entreouvida soa atraente, seja a vida virando de ponta-cabeça do outro lado do mundo ou o vislumbre de sumir e recomeçar do zero.

Não é só a história que faz com que o leitor sinta como o personagem vai sendo acuado pelo inabalável cotidiano. Tem contribuição fundamental para isso como diversas cenas são construídas em "Damasco", o ótimo aproveitamento das páginas, a repetição bem cadenciada, o uso de amplos espaços em branco por um lado e de sequências mais frenéticas de quadrinhos, por outro. Tem até o convite para que o leitor tope um joguinho.

Como escreve o jornalista Eduardo Nasi no posfácio, "'Damasco' tem que ser lida como uma HQ que é fruto do mundo contemporâneo e está imersa nele. E é nos seus elementos gráficos que se relaciona com uma gama de analistas que dissecam a máquina de moer gente do nosso tempo".