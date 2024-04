'Como Pedra': vontade de Deus e a fé como esperança ou maldição

São palavras que mexem de formas distintas com o casal que vive em algum meio do sertão nordestino. Faz tempo que buscam por respostas. Encontram apenas novas formas de desamparo desde que a filha ficou silenciada e presa à cadeira de rodas.

Esperanças fugidias batem à porta da casa paupérrima. Os doutores não encontram pistas de caminhos para seguir nem respostas que satisfaçam o homem e a mulher atormentados pela condição da garota. O Estado em quem deveriam confiar mais desassisti do que estende a mão.

Ao passar pelas páginas de "Como Pedra", de Luckas Iohanathan (Comix Zone), nos lembramos de grandes nomes que também levaram a poeira do sertão para os livros: Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto... Uma HQ de poucas cores: o preto, o branco, um laranja amarronzado com a cara do chão de terra batida, do tijolo aparente, do barro.

É um universo feito de olhares, expressões bem construídas pelo artista e silêncios rompidos, quando muito, por diálogos truncados. Quem domina a oratória parece ter o poder de decidir pelo rumo da vida que rareia conforme a seca avança e a fome atormenta. Nesse contexto, um filho ausente ressurge mais como maldição do que como benção.

Não se trata de um olhar original para o sertão, mas é uma interpretação que merece a atenção não só de leitores de quadrinhos.

Como também uma das principais metáforas utilizadas — a do pássaro que se debate contra a gaiola — passa longe de ser original, mas dá conta de transmitir o aprisionamento que não se restringe à menina emudecida em sua cadeira de rodas.