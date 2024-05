Mulheres transformam cama em estúdio e lançam podcasts que batem a Globo

Lela é a responsável pelo "Gostosas Também Choram", que alcançou impressionantes marca de 4,1 milhões de reproduções, com uma média de 190 mil streams por episódios. No momento do fechamento desta coluna, ocupa a posição de quarto mais ouvido no Spotify. "Fui informada de que é o maior podcast de wellness [bem-estar] do Brasil e ele tem menos de um ano", diz orgulhosa. A produção conta com uma equipe de quatro pessoas: a própria Lela, além de uma editora, uma designer e uma animadora - as três últimas como freelancers.

Nos EUA, Emma Chamberlain é tida como a grande precursora da tendência. O programa "Anything Goes", lançado em 2019, tem como grande formato o fato de não ter um formato: quase sempre traz a apresentadora sozinha contando suas experiências pessoais, passagens da vida e filosofias. Às vezes, tem alguma convidada. "É uma troca muito mais íntima", explica Camila Justo, Head de Podcasts do Spotify aqui no Brasil. A plataforma de áudio está surfando nesse boom, inclusive destacando programas em playlists no streaming. "A gente chama essa trend [tendência] de 'Ombro Amigo'".

Dá para definir quase como um "anti-mesacast", modelo do Flow e do Podpah, muitas vezes gravados em estúdios e em vídeo. Não deixa de ser um retorno ao passado da internet, quando tudo era mato - e produzido de forma menos ditada pela estética do "alto padrão de qualidade". Foi assim que a Jout Jout fez sucesso no YouTube, por exemplo. Também funcionam como um contraponto às redes de vídeos curtos, como TikTok e o Instagram: saem de cena as mensagens em menos de um minuto, entram conversas mais soltas.

Luana Carvalho, do "Bom Mesmo É Ser Emocionada": criando conexão com as ouvintes sem sair da cama Imagem: Divulgação

Muitas adotaram a fórmula. Uma delas é Luana Carvalho, que no final de março lançou o "Bom Mesmo É Ser Emocionada". Tudo é gravado diretamente da cama da podcaster, de onde alcança mais de 2 mil ouvintes por episódio. A produção e texto ficam com a apresentadora, enquanto a edição do áudio é tocada pelo marido. "Eu pesquisei para ver se eu conseguiria fazer em casa, porque eu queria justamente me afastar dessa coisa de estúdio", relata Luana. "Queria mais me aproximar desse formato como se eu tivesse numa conversa com as pessoas que estão me ouvindo".

Essa proximidade e a linguagem despojada não diminuem o poder da comunicação, como compartilha Lela: