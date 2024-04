O misterioso filme que Hitchcock 'não conseguiu dirigir' chega ao Brasil

Alfred Hitchcock, mestre do suspense e diretor de alguns dos grandes filmes da história do cinema. Porém, ele não conseguiu realizar todos os projetos que gostaria. Um deles, a adaptação da peça "Mary Rose", nunca saiu do papel - e do coração. Quase 45 anos depois da morte do cineasta, a produção finalmente ganhou vida. Agora chamado de "The Island Between Tides", o longa-metragem é destaque na 20ª edição do Festival Fantaspoa, que ocorre em Porto Alegre até o dia 28 de abril.

"O filme é um drama familiar em sua essência, e esperamos que as pessoas possam se identificar com os desafios que nossos personagens enfrentam. A intenção do longa é provocar uma conexão pessoal do público com temas como a passagem do tempo, o luto e a força do vínculo familiar", contextualiza Austin Andrews, o homem que "realizou" o sonho de um dos maiores diretores do cinema mundial, a Splash. Ele assina como produtor, co-roteirista e co-diretor de "Island".

Hitchcock tinha uma visão bem particular, além de um processo próprio. Normalmente, ele encontrava as inspirações para seus filmes em peças teatrais. Quando ele assistiu à montagem de "Mary Rose" pela primeira vez, ainda jovem, sentiu que precisava levar aquela história para a tela grande.