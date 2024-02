HBO Max vira Max: saiba o que muda no 'novo' streaming, que estreia hoje

Há descontos para assinaturas anuais: R$ 225,90 para o Básico com Anúncios, R$ 357,90 para o Standard e R$ 477,90 para o Platinum. Para efeito de comparação, o pacote básico da Netflix, com anúncios, custa R$ 18,90 por mês, enquanto a opção sem publicidade sai por R$ 39,90 e o Premium, com resolução 4K, é oferecido por R$ 55,90.

Qual o destino da Max?

A estratégia da Warner Bros. Discovery é ter o produto mais completo, com maior valor agregado —principalmente para as famílias. Mesmo que, neste primeiro momento, a mudança seja pequena. A Max já tem prometido uma nova série baseada em "Harry Potter" para 2026. E, em breve, as novelas brasileiras "Dona Beja" e "Beleza Fatal" e a série de "Cidade de Deus".

'Beleza Fatal', primeira novela brasileira da Max, tem estreia prevista para este ano Imagem: Fabio Braga/divulgação/WBD

A tão falada "guerra" do mercado de streaming já acabou, com a vitória da Netflix. A Warner voltou a vender seus conteúdos para terceiros para lucrar com filmes e séries que não são tão recentes. Ao mesmo tempo, a empresa tenta posicionar a Max como a segunda ou terceira opção para o consumidor.

O relançamento da HBO Max como Max aconteceu em maio de 2023, nos EUA, e, desde então, a plataforma tem crescido. No último balanço, divulgado semana passada, a WBD revelou que foi a primeira entre os tradicionais grupos de mídia (lista que inclui Disney e Paramount) a ter lucro anual com o seu serviço direto para o consumidor. O resultado positivo, porém, foi eclipsado por perdas em outros setores do grupo —queda nas rendas publicitárias— e o impacto das greves em Hollywood, que levou ao adiamento dos lançamentos. Pesa, também, o declínio no mercado de TV paga.